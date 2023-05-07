ВС РФ пытаются оттянуть контрнаступление ВСУ при помощи Бахмута, — эксперт (видео)

По словам военного обозревателя Александра Мусиенко, Кремль вполне устраивает ситуация, которая сложилась на Донбассе. Они сконцентрировались на стратегии защитной обороны.

Российскую Федерацию может вполне устраивать ситуация, которая сложилась на сегодняшний день в Бахмуте Донецкой области. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала 7 мая.

По его словам, российские оккупанты продолжают штурмы Бахмута и перебрасывают туда свои силы. Это свидетельствует о том, что Кремль может устраивать ситуация в Бахмуте и они пытаются оттянуть контрнаступление, которое готовят ВСУ. То есть, они избрали защитную стратегию и находятся в обороне.

"То, что происходит в Бахмуте, Россию вполне устраивает. Россияне до сих пор хватаются за Бахмут, как за спасительную соломинку для себя. Они думают, что Украина будет перемещать туда резервы, которые не могут быть привлечены для контрнаступления ВСУ", — говорится в сообщении.

Отдельно Александр Мусиенко акцентировал внимание на том, что россияне хотят оттянуть контрнаступление украинских защитников и пытаются вытянуть как можно большой военных на это направление.

"Это такая защитная стратегия россиян, которые пытаются оттягивать таким образом, как они думают, наше контрнаступление", – продолжил обозреватель.

Напомним, 6 мая сообщалось, что контрнаступление Украины может начаться после "мятежа" ЧВК "Вагнер". По словам адмирала Майка Хьюитта, оборона Бахмута, возможно, станет стратегическим переломом в войне, а Украина продемонстрировала, что когда предоставляются нужные ресурсы, россияне отступают.