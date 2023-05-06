Контрнаступление Украины может начаться после "мятежа" ЧВК "Вагнер", — СМИ

По словам адмирала Майка Хьюитта, оборона Бахмута, возможно, станет стратегическим переломом в войне, а Украина продемонстрировала, что когда предоставляются нужные ресурсы, россияне отступают.

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Ожидаемое контрнаступление Украины может начаться спустя несколько дней после того, как владелец ЧВК "Вагнер" в пятницу, 5 мая, пригрозил уходом из Бахмута. Об этом сообщает Express.co.uk со ссылкой на источники.

Прежде руководитель военизированного формирования заявлял, что "вагнеровцы" планировали захватить Бахмут к 9 мая, но, по его словам, не хватало боеприпасов и прочего снабжения и поэтому 10 мая управление операциями будет передано российским регулярным войскам.

Однако адмирал Майк Хьюитт считает, что такой шаг, возможно, предвосхищает победу Украины.

"Оборона Бахмута может стать не только стратегическим переломом в войне, но и началом долгожданного украинского контрнаступления. Украина вновь продемонстрировал, что когда им предоставляют нужные ресурсы, россияне отступают, — заявил Хьюитт. — Путин хочет, чтобы весь мир был обеспокоен эскалацией, когда на самом деле именно сейчас мы должны поставлять Украине все необходимое, чтобы приблизить победу".

На днях Пригожин записал ролик на фоне примерно 30 лежащих тел в униформе, он заявил, что это наемники ЧВК "Вагнер", которые погибли только за один день — в четверг, 4 мая. И в грубой форме потребовал от руководства Минобороны РФ поставок боеприпасов.

Йоханн Мишель из Международного института стратегических исследований сказал, что к комментариям Пригожина всегда стоит относиться скептически, а сейчас воспринимать их особой осторожностью.

Возможно, Пригожин хочет провести перегруппировку и чтобы при этом его не обвинили в отступлении, возможно, опасается, что его отстранят от командования за то, что город еще не взят и скажут, что он сам решил уйти.

По словам эксперта, единственный вывод, который нужно сделать из заявления Пригожина — россияне пока, вероятно, еще не готовы оставить Бахмут.

Напомним, что, согласно данным из утечки документов Пентагона, между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнер" наблюдается настоящая вражда.

В сводке военных исследователей ISW за 5 мая отмечается, что ВС РФ боятся контрнаступления ВСУ, и поэтому Минобороны РФ отказалось от наступления в Бахмуте.