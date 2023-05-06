Утечка документов Пентагона: между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнер" настоящая вражда, — WP

По словам журналистов, глава "вагнеровцев" Пригожин обращался к Путину лично, чтобы тот позволил ему набирать зэков и иностранцев в свою группировку. Однако президент РФ встал на сторону российских генералов.

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Российское военное и политическое руководство пыталось подавить критику главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в свой адрес. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона.

Согласно документам, чиновники Минобороны рассматривали возможность начала публичной кампании по дискредитации Пригожина через доверенных лиц.

"Официальные лица изначально отметили, что если МО собирается противодействовать публичным заявлениям Пригожина, то они должны найти союзников с равным статусом для борьбы с Пригожиным, а не делать это сами", — говорится в одном из документов.

Однако, как пишут журналисты, Министерство обороны РФ не было уверено в том, что оно сможет успешно вести информационную кампанию против Пригожина, если правительство РФ не запретит ему делать громкие публичные высказывания.

В документе говорится, что выводы об этом сделаны исходя из отчета радиотехнической разведки. Однако Минобороны РФ отрицает любые распри с Пригожиным.

Как рассказал старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Роб Ли, Пригожин не всегда представлял проблему для Кремля, угрожая единоначалию в войне против Украины.

"Путин любит использовать конкурирующие группировки как способ сохранения власти, но это очень вредно в военной операции", — сказал аналитик.

В утекших в сеть секретных документах говорится, что российские военные не могут в точности сказать, была ли у "вагнеровцев" нехватка боеприпасов благодаря умышленным действиям Минобороны. Дело в том, что боеприпасы распределялись не напрямую из министерства, а через оперативную группу в Бахмуте.

Однако затем, как сообщается, в первой половине февраля 2023 года, запросы ЧВК "Вагнер" были выполнены, хоть и не полностью. По мере того как риторика Пригожина становилась все более жесткой, чиновники Министерства обороны предложили удвоить поставки боеприпасов "вагнеровцам". Они даже планировали опубликовать публичные сообщения об этом.

Согласно документам, Пригожина вызвали на встречу с Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу 22 февраля.

"Встреча почти наверняка касалась, по крайней мере частично, публичных обвинений Пригожина и вытекающей из этого напряженности в отношениях с Шойгу", — говорится в одном из документов.

В материале говорится, что перед этой встречей Пригожин утверждал, что в середине февраля он умолял Путина разрешить ему продолжить набирать заключенных в свою группировку, а также иностранцев. Путин велел Пригожину решать эти вопросы с Министерством обороны, фактически встав на сторону своих генералов.

Напомним, что 5 мая Пригожин анонсировал выход наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута. По словам "повара Путина", совет командиров оккупационного формирования принял решение удерживать позиции и продолжать наступление на город до 10 мая 2023 года, чтобы "День победы встретить блеском российского оружия".

Также сообщалось, что в ЦНС заявили, что Шойгу намеренно истощает силы ЧВК "Вагнер". Представители украинского подполья считают, что конфликт между военно-политическими элитами России вышел на новый этап.