"Это — проблема": Буданов рассказал о сложностях будущего контрнаступления ВСУ

По словам главы ГУР, на сегодня у России нет военных и экономических возможностей, чтобы вести наступательные действия. Однако они могут "засесть" в глубокой обороне.

Россия в ближайшее время не сможет пойти в наступление, поэтому сосредоточится на обороне захваченных территорий. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News, опубликованном 6 мая.

По словам Буданова, оборонительные действия россиян могут стать одной из главных проблем анонсированного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"На сегодняшний день у России нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала, чтобы создать еще одну попытку серьезного наступления где-либо в Украине. Кроме того, она вполне способна вести серьезные оборонительные операции, и именно с этой проблемой мы сейчас столкнемся", — рассказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что Россия пытается накопить запасы ракет, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, однако эти запасы на исходе.

"Правда в том, что они довели свои запасы почти до нуля", — добавил Буданов.

Напомним, в этом же интервью Кирилл Буданов заявил западным журналистам, что Украина продолжит убивать российских пропагандистов в рамках войны с РФ и освобождения своих территорий.

Также напомним, представитель ГУР Андрей Юсов рассказал о возможных провокациях России на 9 мая. По его словам, оккупанты могут попытаться втянуть в войну Беларусь.