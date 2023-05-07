Израиль одобрил поставки: в Украину прибыла первая партия радаров RADA ieMHR (фото)

Кадр с RADA ieMHR на территории Украины опубликовал израильский волонтер Натан Флаер в социальных сетях. Всего в ближайшее время ВСУ получат 16 таких.

В Украину начали поставлять израильские радары RADA ieMHR, которые закупили для ВСУ волонтеры из Литвы. Об этом пишет издание Israel Defense в воскресенье, 7 мая.

Речь идет о радарах под названием RADA ieMHR, производством которых занимается израильская компания RADA Electronic Industries. В Украину прибыло уже три единицы таковых из обещанных 16.

Стоит отметить, что передача радаров требует одобрения со стороны Министерства обороны Израиля, которое, судя по всему, удалось заполучить.

В сети начали распространять первые кадры с RADA ieMHR, которые уже размещены на территории Украины. Их в социальной сети Twitter опубликовал израильский волонтер Натан Флаер.

В Украину начали поставлять израильские радары RADA ieMHR Фото: Natan Flayer

Израильский офицер и редактор военной рубрики Фокуса Игаль Левин в своем Telegram-канале опубликовал ролик, в котором наглядно продемонстрировано, на что способны тактические радары из Израиля.

О том, что Украина получит передовые радары ieMHR впервые заявили 15 марта. Украинские военные тогда начали учиться работать с комплексами. Литовская волонтерская организация Blue Yellow собрала к годовщине полномасштабной войны в Украине 14 миллионов евро, которые было принято решение потратить на 16 тактических радаров RADA ieMHR.

Напомним, 3 мая посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что в Киеве заработала израильская система оповещения, которая позволит спасать жизни людей. Система предупреждения идентифицирует ракеты и снаряды всех видов и локации их падения, чтобы сузить территорию, где людям может грозить опасность.