Переодеваются в гражданских: мэр Мелитополя рассказал о массовом бегстве россиян (видео)

Захватчики, по словам Ивана Федорова, уже начали вывозить из Мелитополя дорогостоящее оборудование. На фоне возможного отступления в городе закрылась российская сеть супермаркетов "Мера".

В преддверии контрнаступления ВСУ российские военные пытаются выехать из Запорожской области под видом гражданских. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона в воскресенье, 7 мая.

По его словам, российские военные пытаются покинуть оккупированную территорию под видом гражданских, которым разрешена эвакуация.

"Есть такие военные, которые пытаются сбегать с временно оккупированных территорий. Так, наши жители сообщают о нередких случаях, когда российские военные переодеваются в гражданское", — сказал Федоров.

Такие уловки бойцов ВС РФ спровоцировали усиление контроля гражданских, желающих выехать на подконтрольную ВСУ территорию. Теперь оккупанты проверяют всех пассажиров автомобилей, которые останавливаются на блокпостах.

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Мэр Мелитополя подчеркнул, что Россия отправляет все больше и больше своих наемников именно на Запорожское направление.

Однако в Мелитополе, несмотря на это, оккупанты уже готовятся к бегству. В частности российские военные разворовали имущество исправительной колонии, "Укртелекома" и административных зданий, в которых находилась комендатура захватчиков.

Кроме того в Бердянске и Мелитополе закрылись российские продуктовые магазины "Мера".

Напомним, 5 мая мэр Мелитополя сообщил о том, что российские оккупанты бегут из города. Иван Федоров рассказал, что россияне жгут документы и вывозят украденное имущество с оккупированных территорий Украины. "Паспортный стол" РФ в городе, по его словам, больше не работает.

Также 28 апреля мелитопольский мэр рассказал, что оккупанты начали отбирать у местных рыбаков лодки. Чиновник шутил, что россияне решили "плыть" от контрнаступления ВСУ.