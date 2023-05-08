Удары по Одесской области и работа ПВО в Киеве: подробности ночного обстрела Украины (видео)

По данным ОК "Юг", россияне запустили ракеты Х-22 по складу в Одесской области и побережью Черного моря. В Шевченковском и Святошинском районах столицы возникли пожары в результате падения обломков.

В ночь на 8 мая россияне атаковали украинские города с использованием крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе Shahed. Фокус в одном материале собрал информацию о ночном обстреле Украины.

Работа ПВО в Киеве и падение обломков

В ночь на 8 мая в Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщали о работе сил противовоздушной обороны на окраинах столицы. По данным КГВА, в Шевченковском районе, вероятно, обломки БПЛА упали на отдельно стоящее двухэтажное здание. Там в ходе вражеской атаки была повреждена газовая труба высокого давления, в результате чего возник пожар. Спасателям удалось сбить столб пламени.

В Соломенском районе, по предварительной информации, обломки повредили резервуар с топливом на 10 тонн. Произошла утечка без пожара.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, на месте взрыва в Соломенском районе трое человек получили ранения различной степени тяжести, еще двое — в Святошинском районе, они были госпитализированы.

Позже в КГВА сообщили, что ночью силам ПВО удалось уничтожить более 30-и иранских дронов-камикадзе Shahed над Киевом.

"К сожалению, по информации на данный момент — в городе есть разрушения и травмированные. В результате падения обломков в столице есть поврежденные дома, дорожное покрытие, машины. Известно о травмированных. Медики, ГСЧС и другие экстренные службы работают на местах", — сообщили в КГВА.

Удары по Одесской области — возник масштабный пожар

Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", в Одесской области Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар с самолетов стратегической авиации.

По данным командования, оккупанты направили ракеты типа Х-22 по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье.

"Спасательные службы работают над ликвидацией пожаров. Данных о пострадавших не поступало. Информация уточняется", — говорится в сообщении ОК "Юг".

Напомним, 7 мая россияне сообщили о мощных взрывах в Крыму. По данным оккупационных администраций, ВСУ якобы направили в сторону оккупированного полуострова более 10 БПЛА, большую часть — на Севастополь.

Ранее, 6 мая, оккупанты сообщили, что над Алуштой в Крыму якобы сбили сразу две ракеты "Гром-2", которые официально до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину даже не взяты на вооружение