Запускали с Брянской области: ночью силы ПВО сбили 35 "Шахедов" над Киевом

Как сообщили в командовании, военнослужащие сбили все ударные дроны, которые россияне запустили в сторону столицы. Дальние бомбардировщики Ту-22М3, участвовавшие в обстреле Одесской области, осуществляли пуск ракет из Крыма.

В ночь на 8 мая силы противовоздушной обороны уничтожили все 35 иранских дронов Shahed-136/131, которые россияне запустили по Киеву. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, россияне запустили дроны с аэродрома в поселке Сеща Брянской области. А вот Одесскую область ВС РФ атаковали из стратегических бомбардировщиков Ту-22 М3, которые совершили восемь пусков ракет. Часть из ракет удалось сбить. Самолеты зафиксировали в районе мыса Тарханкут, что в западной части оккупированного Крыма.

Обломки БПЛА ранили людей и вызвали пожары в Киеве

Как сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА), после уничтожения вражеских беспилотников их обломки упали на здания и машины, несколько человек получили травмы.

Так, в Святошинском районе столицы по предварительной информации, повреждены семь автомобилей, еще один сгорел. Обломки БПЛА упали на жилой дом, повредив окна и фасад. Кроме того, обломки упали и на проезжую часть. Пять человек получили травмы различной степени тяжести, им предоставили медпомощь.

В Соломенском районе Киева обломки повредили 5-тонный резервуар с дизельным топливом, что привело к его утечке без последующего возгорания. На стоянке повреждено 15 грузовых автомобилей и 5 легковушек. Кроме того, обломки повредили газовую трубу высокого давления с последующим горением газового факела. Пожар удалось ликвидировать.

Издание "Телеграф" опубликовало фото с места падения обломков БПЛА. Как видно на снимках, в одной из киевских многоэтажек повреждены окна, балконы и фасад.

Напомним, ране, 8 мая, Фокус собрал подробности ночной атаки на Украину. Сообщалось, что ВС РФ запустили ракеты X-22 по Одесской области. В результате попадания в крупный склад возник масштабный пожар.

Днем ранее, 7 мая, россияне сообщили о мощных взрывах в Крыму. Оккупационные власти утверждали, что ВСУ якобы направили в сторону оккупированного полуострова более 10 БПЛА, всех из которых сбили силами ПВО.