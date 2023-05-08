Мобилизация в Украине: кому в мае могут вручить повестки

В первую очередь, как предупреждает адвокат Тарас Никифорчук, будут призывать пригодных по состоянию здоровья и людей с военным опытом от 28 до 60 лет соответственно.

В Украине идет мобилизация. Адвокат Тарас Никифорчук рассказал о том, какие категории граждан могут призвать в ряды ВСУ в мае 2023 года в видео на своем ютуб-канале.

"Прежде всего, разумеется, пригодных по состоянию здоровья и тех людей, у которых есть военный опыт. Также будут призывать тех людей, которые пригодны по состоянию здоровья от 28 до 60 лет соответственно. Также ограничено пригодных по возрасту от 28 до 60 лет. Понятно, что не на передовую, но в части поставок, скорее всего, их призовут", — говорит адвокат.

Он добавил, что также могут призвать людей с инвалидностью и тех, кто имеет отсрочку по семейным обстоятельствам, но, по словам Никифорчука, только по их желанию.

"То есть если вы не хотите, то вы, конечно, можете не уходить. А если хотите, то призвать вас могут, правда, только по месту вашего проживания", — подчеркнул он.

Кроме того, в Украине могут мобилизовать граждан в возрасте от 18 до 27 лет, но также только по их собственному желанию.

"Как вы видите, мобилизация у нас, наверное, будет касаться практически всех, но есть те категории, которые могут все-таки проходить и служить добровольно. Их не будут мобилизовать без их на то желания", — сказал юрист.

Напомним, что в Днепре произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и владелицей элитного клуба. Женщина устроила скандал, обвинив военных в том, что они отнаживают из заведения клиентов.

Ранее сообщалось, что на военную службу во время военного времени не призывают мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.