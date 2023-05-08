Атака БПЛА на Киев: осколки Shahed упали на территории аэропорта "Жуляны"

В городской военной администрации отрицают факт намеренного налета дронов-камикадзе на стратегический объект. Осколки БПЛА могли упасть на взлетную полосу "Жулян" из-за того, что беспилотник сбили над территорий аэропорта.

После ночной атаки БПЛА, спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сообщил о найденном обломке одного из беспилотников в международном аэропорту "Жуляны". Об этом он рассказал 8 мая в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

В ночь на 8 мая российские оккупанты атаковали Украину 35 иранскими беспилотниками типа "Шахид". Украинская ПВО сбила все запущенные БПЛА врага.

Спикер рассказал, что обломок одного из иранских дронов были найдены на на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту "Жуляны", однако отметил, что вряд ли это может быть показателем специально скоординированной атаки на инфраструктуру аэропорта.

"Да, были найдены обломки на полосе в "Жулянах". Я не уверен, что это была попытка атаковать аэропорт. Потому что прямо над территорией аэропорта сбили этот дрон", – сказал Шаманов.

По его словам, это уже 4-я атака на Киев с начала мая за последние 8 дней, из чего можно сделать выводы, что оккупанты не намерены прекращать обстрелы и будут делать все, чтобы продолжать портить жизнь простым украинцам.

Атака дронами-камикадзе по Киеву была направлена в день памяти и примирения. В 1945 году именно в этот день Германия объявила о капитуляции во Второй мировой войне.

За день до обстрела, 7 мая силы противовоздушной обороны сбили российский разведывательный беспилотник в небе над столицей Украины.

В четверг, 4 мая, силы ПВО Украины сбили беспилотник в Киеве. В результате падения обломков возник пожар. Обломки сбитого беспилотника упали в Соломенском районе.