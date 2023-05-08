"Республика для него пиар-зоопарк": военкор РФ рассказал, как Прилепин сбегал с передовой

Пропагандист приказывал открывать огонь по украинским позициям для эффектных кадров, а затем, сняв дубли, быстро садился в авто и уезжал, рассказывает так называемый военкор Геннадий Дубовой.

Российский пропагандист Захар Прилепин, недавно пытавшийся взорвать в собственном авто, ради пиар-роликов с передовой вызвал огонь на российских оккупантов, а сам за мгновение до этого сбегал. Об этом рассказал его "коллега" — так называемый военкор "ДНР" Геннадий Дубовой.

По его словам, пропагандист предписывал открывать огонь по украинским позициям для съемок пиарных роликов и видеоклипов. Затем, сняв необходимые кадры, Прилепин быстро садился в авто и убегал, оставляя сидеть под обстрелами местных боевиков, а российская пропаганда затем обвиняла во всех обстрелах Украину.

"Приезжает Прилепин на позиции и говорит: "Ну, что, ребята, надо пострелять, ролик снять". Ребята начинают стрелять… Ребята лупят из гранатометов. Фомич говорит: "Сейчас будет через 4-6 минут ответ". Они приехали, чтобы попиарить Прилепина. В это время Прилепин, нацепивший себе майора, не будучи ни в одном бою прыгнул в машину и упетлял", — рассказал Дубовой.

По его словам, "республика" для Прилепина была неким "пиар-зоопарком".

Напомним, что украинофоб Захар Прилепин рассказал, что во время взрыва он находился за рулем, а на пассажирское сиденье пересел погибший "вагнеровец" Александр Шубин.

Покушение на пропагандиста произошло 6 мая в районе Нижнего Новгорода в России. Взрывное устройство было заложено под днище машины во время остановки у кафе.