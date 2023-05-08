Разносят повестки и отправляют на медкомиссию: в Мариуполе началась мобилизация в ВС РФ (фото)
По словам советника мэра Петра Андрющенко, сейчас повестки в военкомат получают мужчины-бюджетники, которые оформили себе российские документы.
В Мариуполе, который сейчас находится под контролем ВС РФ, оккупационная администрация объявила мобилизацию. По словам советника мэра города Петра Андрющенка, который написал об этом 8 мая в своем телеграм-канале, первую партию мужчин уже отправили на медосмотр.
"Военкомат уже отправил первую партию мужчин-бюджетников на прохождение военной комиссии в рамках мобилизации", — написал Андрющенко.
Мариупольцы проходят медицинскую комиссию в Больнице интенсивной терапии.
Также советник мэра Мариуполя опубликовал в своем телеграм-канале документ — направление на медицинскую комиссию. Оно выдано так называемым Военным комиссариатом города Мариуполя и Мариупольского района, который подчиняется Министерству обороны РФ.
Направление подписано так называемым военным комиссаром Мариуполя О. Яструбом в среду, 3 мая. Как можно увидеть в документе, мужчина, который получил его, направляется на медкомиссию с диагнозом "близорукость".
Напомним, 7 мая стало известно, кому из украинцев не вручат повестку в военкомат. По словам адвоката, мужчинам, которым исполнилось 27лет, можно не ожидать повестки в военный комиссариат.
Несколько ранее, 23 февраля советник главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о том, что жителей Мариуполя путем шантажа просят отказаться от украинского паспорта. В городе, по словам чиновника, невозможно устроиться на работу без паспорта страны-агрессора. Россияне угрожают жителям оставить их без выплат и пенсий, если они не откажутся от украинского гражданства.