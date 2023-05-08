"Вырежут всех": бизнесмен из РФ запаниковал из-за контрнаступления ВСУ (видео)

Предприниматель Андрей Ковалев, который рассчитывал на захват Киева за 2-3 недели, признал, что украинская армия превратилась в одну из самых боеготовных в Европе и предупредил, что после поражения России начнется что-то намного хуже, чем "Волынская резня".

Российский бизнесмен Андрей Ковалев испугался победы Украины и предрек РФ печальное будущее. Видеоролик с российским предпринимателем опубликовал ряд телеграм-каналов.

В начале видео Ковалев заявил о том, что полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину давно перестало быть "спецоперацией" и превратилось в "страшную войну", в которой против Кремля выстуапил весь мир.

Бизнесмен также выразил возмущение тем, что военно-политическое руководство Росси с самого начала не рассматривало варианта развития событий, в котором страны-союзницы помогали Украине.

"Весь мир пришел на помощь Украине. Это вообще кто-то прогнозировал, анализировал, предполагал?", — задал Ковалев риторический вопрос.

Российский бизнесмен признал, что в 2022 году ВС РФ имели дело уже не с ослабленным государством, которое в 2014 году не смогло противостоять аннексии Крыма.

"Оказалось, что мы имеем дело не вот с тем слабым государством, которым оно было в 2014 году, когда мы Крым взяли без единого выстрела. Упаси господь Россия проиграет! Вырежут всех", — сказал Ковалев.

Андрей Ковалев — председатель Общероссийского движения предпринимателей, сопредседатель Совета предпринимателей Москвы, член Изборского клуба, бизнесмен, владелец усадьбы Гребнево и группы компаний "Экоофис". Также известен в РФ как лидер рок-группы "Пилигрим".

Напомним, 7 мая президент Чехии предупредил Украину об ошибках во время контрнаступления. Петр Павел считает, что Украина имеет только один шанс победить ВС РФ на поле боя, поэтому она должна им воспользоваться.

Кроме того издание The Washington Post после общения с президентом Владимиром Зеленским, главой Минобороны Алексеем Резниковым написало о том, что контрнаступление ВСУ может не оправдать надежд. По словам министра обороны Алексея Резникова, в мире слегка переоценены ожидания от будущих событий на поле боя, а президент Владимир Зеленский продолжает настаивать на поставках оружия, которое являются табу для западных партнеров.