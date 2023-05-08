Самый ожесточенный штурм позиций ВСУ: эксперт рассказал о ситуации в Бахмуте (фото)

По оценкам военного аналитика группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, наемники из ЧВК "Вагнер" получают хорошую огневую поддержку в районе Бахмута. Город уничтожают всеми видами вооружения.

Российские оккупанты с 7 на 8 мая провели самый ожесточенный штурм позиций Сил обороны Украины в Бахмуте. Об этом написал в Telegram 8 мая военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

У наемников из ЧВК "Вагнер", по его оценкам, ситуация со снабжением и огневым компонентом в районе Бахмута лучше, чем на других локациях.

"Тот самый случай, когда слова (главы ЧВК "Вагнер" Евгения) Пригожина следует половинить и даже множить на ноль. Несмотря на то, что вчера был задействован широкий спектр поражающих средств и вал живой силы, сколь-нибудь вменяемого результата оккупантам достигнуть не удалось", — проинформировал Коваленко.

Эксперт добавил, что по состоянию на утро 8 мая украинские военные контролируют все основные позиции. Попытка продавить улицу Чайковского в Бахмуте принесла ВС РФ "кратковременный успех", подчеркнул он.

Россияне стараются проводить больше штурмовых действий в направлении сел Хромово и Ивановское Донецкой области, с охватом до Миньковки и юго-западнее Ивановского.

ВС РФ проводят штурмовые действия в направлении сел Хромово и Ивановское

"Эта интенсификация так же не приносит им сколь-нибудь внушительного результата", — резюмировал Коваленко.

Бои на Донбассе: ВСУ отразили 55 атак врага

Войска России сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сказано в сводке Генштаба ВСУ.

"Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. Всего за прошедшие сутки было отражено 55 атак противника на указанных участках фронта", — проинформировали военные.

Оккупанты обстреливали Бахмут зажигательными и фосфорными боеприпасами. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Хромово, Ивановское, Часов Яр и Ступочки. ВС РФ нанесли авиаудары по Бахмуту, Богдановке, Курдюмовке и Нью-Йорку.

Оккупанты обстреливали Бахмут зажигательными и фосфорными боеприпасами Фото: Скриншот

"От вражеских обстрелов пострадали Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Леонидовка Донецкой области", — указало командование.

Командир 127-й бригады теробороны ВСУ Роман Грищенко в эфире единого телемарафона рассказал, как российские наемники Пригожина продолжают уничтожать Бахмут всеми видами вооружения.

Комбриг заявил, что Пригожин сначала сказал о якобы выводе "вагнеровцев" из города, но по факту получилось наоборот — враги лишь прродолжили накопление сил и увеличили интенсивность артобстрелов.

"Никто не собирается выходить из Бахмута. Мы видим, что прибывают новые подразделения, в том числе "вагнеровцев"…Не отходят они, количество боеприпасов у них не уменьшилось, а увеличилось", — охарактеризовал Грищенко положение на фронте.

Пути снабжения для подразделений ВСУ и гражданских, по его словам, работают без изменений. Также четко налажена эвакуация раненых.

"Маршруты есть, используются и запасные маршруты. Гражданские еще в Бахмуте остаются, мы проводим ежедневно эвакуацию тех, кто согласен", — заключил Грищенко.

Напомним, что командующий Сухопутный войск ВСУ Александр Сырский 7 мая писал о подготовке ВС РФ новой ловушки в Бахмуте. Возможно, оккупанты не отказались от плана захватить город до 9 мая, указывал он.

Пригожин 7 мая сказал, что Минобороны России обещало предоставить "вагнеровцам" боеприпасы. Министерство разрешило наемникам действовать в Бахмуте так, как они посчитают нужным.