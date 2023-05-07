"Вагнер" остается в Бахмуте, наемникам передадут оружие и боеприпасы, — Пригожин

По словам владельца ЧВК, Минобороны РФ предоставило генерала Сергея Суровикина в качестве посредника между "вагнеровцами" и ведомством, а также разрешило действовать на Бахмуте на свое усмотрение.

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Евгений Пригожин заявил, что в Минобороны России пообещали наемникам ЧВК "Вагнер" предоставить боеприпасы. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает пресс-служба Пригожина

По словам Пригожина, в ночь на 7 мая ЧВК "Вагнер" получила первое за все время войны боевое распоряжение. Наемникам пообещали необходимое количество боеприпасов и вооружения.

"Нам обещают боеприпасов и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий. Нам клянутся, что на фланге будет все выставлено, что необходимо для того, чтобы нас "не подрезал" противник. Нам говорят о том, что мы можем действовать в Артемовске [Бахмуте] так, как считаем нужным", — заявил Пригожин.

По словам главы ЧВК "Вагнер", Минобороны РФ также предоставило в качестве посредника между ведомством и наемниками генерала Сергея Суровикина, которого Путин в октябре 2022 года назначил командующим оккупационными войсками на войне в Украине.

"А это единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать. Больше с этой звездой ни одного человека разумного нет", — добавил Пригожин.

У ЧВК "Вагнер" в Бахмуте заканчиваются боеприпасы в

5 мая Евгений Пригожин пожаловался на критическую нехватку боеприпасов у ЧВК "Вагнер". Он показал трупы множества бойцов, погибших за сутки, 4 мая, и выругался в адрес руководства ВС РФ: министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Вскоре Евгений Пригожин анонсировал выход ЧВК "Вагнер" из Бахмута 10 мая из-за дефицита вооружения. Он заявил, что наемники планируют передать позиции регулярным частям ВС РФ.

В тот же день Рамзан Кадыров предложил заменить ЧВК "Вагнер" в Бахмуте отрядом "Ахмат". Согласно его словам, чеченские боевики готовы занять город в течение нескольких часов.

6 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения передадут позиции в Бахмуте отряду "Ахмат" из Чечни. Он попросил Кадырова как можно скорее отправить своих бойцов, пока ЧВК "Вагнер" окончательно не исчерпала свой боевой потенциал.

Напомним, 6 мая аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете писали, что Минобороны России отказалось от продолжения атак в Бахмуте. Вместо этого оно решило сосредоточиться на обороне, чтобы подготовиться к контрнаступлению ВСУ.