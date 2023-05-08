Винтовка FN FAL. Как главный конкурент АК-47 помогает Украине в войне с РФ

"Правая рука демократии" или "оружие свободного мира" — именно так называют бельгийский FN FAL в мире. Он, использовался во многих конфликтах и войнах, а ныне помогает ВСУ отражать российское полномасштабное вторжение.

Бельгийская легкая автоматическая винтовка FN FAL является одним из самых распространенных образцов оружия в мире. Поэтому Фокус разобрался, как разработали оружие, на что оно способно, и используют ли его в ВСУ.

FN FAL – история разработки бельгийской винтовки

История разработки бельгийской винтовки уходит в послевоенное время. Первый прототип FN FAL создан еще в 1946 году. У него был калибр 7,92x33 мм Kurz, который разрабатывался и использовался немцами в их штурмовой винтовке Sturmgewehr 44. Разработчиком FN FAL выступили два инженера Дьедонне Сэв и Эрнест Вервье.

Уже через пару лет Великобритания обратилась к производителю с просьбой создать FN FAL под калибр 7х43 мм и в конфигурации буллпап. После оценки FN было решено отказаться от буллпапа и сосредоточиться на традиционном дизайне оружия.

Необходимость в разработке автомата объясняется опытом Второй мировой. Страны признали эффективность и значимость личного автоматического вооружения пехоты. Нацистская Германия создала промежуточный калибр Kurz, который мощнее пистолетного, но слабее винтовочного.

С начала разработки FN FAL бельгийцы создавали винтовку под разные калибры:

1949 год – под британский патрон 7х43 мм.

1950 – тестирование оружия в США. Они признают преимущества конструкции, но предлагают патрон Т65 калибра 7,62х51 мм.

Наконец, в 1953 году начинается серийное производство FN FAL и первые принятия на вооружение в Канаде под названием C1, Великобритании — L1 SLR и других странах. Кроме того, Бельгия, Австрия, Великобритания, Австралия и Бразилия покупают права на лицензионное производство легких винтовок.

список официальных производителей FN FAL Производители FN FAL

Позже 7,62х51 мм стал основным калибром в странах НАТО. Существует неофициальная версия, что Штаты должны были принять на вооружение FN FAL, а страны Альянса принять патрон Т65 (по другим данным, Т25). Однако если эта договоренность и существовала, то США не сдержали своих условий и приняли на вооружение М14. Позже в 1976 г. страны НАТО решили провести совместные испытания патронов немного меньшего калибра. Результатом совместной работы 11 стран явилось создание патрона 5,56х45 мм, который используется и сейчас.

С начала 1953 года изготовление FN FAL не было остановлено. Некоторые страны используют и производят их и сейчас. За это время было изготовлено более 2 млн винтовок.

В чем особенность винтовки FN FAL

FN FAL начал приобретать популярность, начиная с конца 1950-х годов. Особенно после того, как британцы успешно использовали винтовку FN FAL против коммунистического восстания в Малайзии. Кроме США, все страны НАТО перешли на FN FAL, поэтому он стал основным оружием для защиты флага свободы в 60-е, 70-е, 80-е годы. Считается, что бельгийская винтовка стала основным конкурентом для советского АК-47.

FN FAL называют "правой рукой демократии"

В 1980-х годах популярность FN FAL достигла своего пика – винтовку использовали более 90 стран мира. За это время форма FN FAL улучшалась, чтобы соответствовать условиям времени. Были созданы модификации с укороченным вариантом для коммандос, со складываемым прикладом, с укороченным стволом и складываемым прикладом для десанта и другие.

Технические характеристики FN FAL:

скорострельность – 650-700 патронов в минуту;

начальная скорость пули – 823 метра в секунду;

прицельная дальность – 650 метров;

максимальная эффективная дальность – 500 метров.

Такую широкую популярность винтовка приобрела благодаря усилиям британцев в продажах L1A1 в свои бывшие колонии в Африке и Азии. Оружие не везде было эффективным, но из-за поляризованного мира и большого количества конфликтов в странах Африки и Азии, FN FAL в разных вариантах все же завоевал популярность. К тому же калибр 7,62x51 был смертоноснее советского 7,62х39.

Обзор FN FAL от экспертов США

FN FAL — какие конфликты и войны прошла винтовка

За почти 80-летнюю историю FN FAL в разных версиях успел повоевать почти на всех континентах. Среди них:

восстание Мау-Мау в Кении;

Кубинская революция;

Вьетнамская война;

война в Родезии;

Шестидневная война в Израиле;

война на истощение Египта и Израиля;

война судного дня;

гражданская война в Ливане;

война на Фолклендских островах;

гражданская война в Руанде;

Сирийская война;

вторжение в Ирак;

российско-украинская война.

Израильские винтовки FN FAL

Это только краткий список конфликтов и войн, в которых использовался FN FAL. Однако следует отметить несколько моментов. В климатических условиях Израиля FN FAL был не очень эффективен из-за уязвимости конструкции к пыли, поэтому Армия обороны Израиля перешла на американскую М-16. Военные использовали FN FAL во время Шестидневной войны против Египта, Иордании, Сирии и Ирака с Алжиром. В ходе войны судного дня и войны на истощение против Египта.

Использование FN FAL в Украине

В октябре 2022 года стало известно, что у бойцов ВСУ появились бельгийские винтовки FN FAL PARA — версия со сложенным прикладом и длиной ствола 533 мм. Количество переданного оружия неизвестно. Украинские военные получили винтовки со ствольной коробкой типа 3, выпуском после 1973 года. В издании The Armourer's Bench связались с одним из украинских защитников, чтобы узнать, что он думает о бельгийском оружии. Командир минометного взвода Михаил заявил, что ему понравилась винтовка и за время эксплуатации была только одна неисправность. Во время интенсивного боя гильзу заклинило, однако проблему удалось быстро решить.

Боец ВСУ с FN FAL во время обороны Бахмута

Другой военный также получил FN FAL PARA вместо украинской UAR-10. Он отметил, что бельгийская винтовка очень прихотлива и не любит грязи, и еще она немного тяжелее АК, что очень ощущается в боях. В автоматическом режиме ведения огня винтовка становится очень неточной, но все меняется при стрельбе одиночными выстрелами.

Боец ВСУ с импровизированным камуфляжем и меховыми подушечками на FN FAL

В целом, военный не очень доволен FN FAL, он сказал: "По моему мнению, она уже устарела, не практична и часто очень неудобна". Оба военных в начале года защищали Бахмут.

Следует отметить, что в ВСУ поставляется FN FAL с тепловизионной оптикой ATN THOR. Такую винтовку увидели у бойца 103-й отдельной бригады территориальной обороны.