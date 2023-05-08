Винтовка FN FAL. Как главный конкурент АК-47 помогает Украине в войне с РФ
"Правая рука демократии" или "оружие свободного мира" — именно так называют бельгийский FN FAL в мире. Он, использовался во многих конфликтах и войнах, а ныне помогает ВСУ отражать российское полномасштабное вторжение.
Бельгийская легкая автоматическая винтовка FN FAL является одним из самых распространенных образцов оружия в мире. Поэтому Фокус разобрался, как разработали оружие, на что оно способно, и используют ли его в ВСУ.
FN FAL – история разработки бельгийской винтовки
История разработки бельгийской винтовки уходит в послевоенное время. Первый прототип FN FAL создан еще в 1946 году. У него был калибр 7,92x33 мм Kurz, который разрабатывался и использовался немцами в их штурмовой винтовке Sturmgewehr 44. Разработчиком FN FAL выступили два инженера Дьедонне Сэв и Эрнест Вервье.
Уже через пару лет Великобритания обратилась к производителю с просьбой создать FN FAL под калибр 7х43 мм и в конфигурации буллпап. После оценки FN было решено отказаться от буллпапа и сосредоточиться на традиционном дизайне оружия.
Необходимость в разработке автомата объясняется опытом Второй мировой. Страны признали эффективность и значимость личного автоматического вооружения пехоты. Нацистская Германия создала промежуточный калибр Kurz, который мощнее пистолетного, но слабее винтовочного.
С начала разработки FN FAL бельгийцы создавали винтовку под разные калибры:
- 1949 год – под британский патрон 7х43 мм.
- 1950 – тестирование оружия в США. Они признают преимущества конструкции, но предлагают патрон Т65 калибра 7,62х51 мм.
Наконец, в 1953 году начинается серийное производство FN FAL и первые принятия на вооружение в Канаде под названием C1, Великобритании — L1 SLR и других странах. Кроме того, Бельгия, Австрия, Великобритания, Австралия и Бразилия покупают права на лицензионное производство легких винтовок.
Позже 7,62х51 мм стал основным калибром в странах НАТО. Существует неофициальная версия, что Штаты должны были принять на вооружение FN FAL, а страны Альянса принять патрон Т65 (по другим данным, Т25). Однако если эта договоренность и существовала, то США не сдержали своих условий и приняли на вооружение М14. Позже в 1976 г. страны НАТО решили провести совместные испытания патронов немного меньшего калибра. Результатом совместной работы 11 стран явилось создание патрона 5,56х45 мм, который используется и сейчас.
С начала 1953 года изготовление FN FAL не было остановлено. Некоторые страны используют и производят их и сейчас. За это время было изготовлено более 2 млн винтовок.
В чем особенность винтовки FN FAL
FN FAL начал приобретать популярность, начиная с конца 1950-х годов. Особенно после того, как британцы успешно использовали винтовку FN FAL против коммунистического восстания в Малайзии. Кроме США, все страны НАТО перешли на FN FAL, поэтому он стал основным оружием для защиты флага свободы в 60-е, 70-е, 80-е годы. Считается, что бельгийская винтовка стала основным конкурентом для советского АК-47.
В 1980-х годах популярность FN FAL достигла своего пика – винтовку использовали более 90 стран мира. За это время форма FN FAL улучшалась, чтобы соответствовать условиям времени. Были созданы модификации с укороченным вариантом для коммандос, со складываемым прикладом, с укороченным стволом и складываемым прикладом для десанта и другие.
Технические характеристики FN FAL:
- скорострельность – 650-700 патронов в минуту;
- начальная скорость пули – 823 метра в секунду;
- прицельная дальность – 650 метров;
- максимальная эффективная дальность – 500 метров.
Такую широкую популярность винтовка приобрела благодаря усилиям британцев в продажах L1A1 в свои бывшие колонии в Африке и Азии. Оружие не везде было эффективным, но из-за поляризованного мира и большого количества конфликтов в странах Африки и Азии, FN FAL в разных вариантах все же завоевал популярность. К тому же калибр 7,62x51 был смертоноснее советского 7,62х39.
FN FAL — какие конфликты и войны прошла винтовка
За почти 80-летнюю историю FN FAL в разных версиях успел повоевать почти на всех континентах. Среди них:
- восстание Мау-Мау в Кении;
- Кубинская революция;
- Вьетнамская война;
- война в Родезии;
- Шестидневная война в Израиле;
- война на истощение Египта и Израиля;
- война судного дня;
- гражданская война в Ливане;
- война на Фолклендских островах;
- гражданская война в Руанде;
- Сирийская война;
- вторжение в Ирак;
- российско-украинская война.
Это только краткий список конфликтов и войн, в которых использовался FN FAL. Однако следует отметить несколько моментов. В климатических условиях Израиля FN FAL был не очень эффективен из-за уязвимости конструкции к пыли, поэтому Армия обороны Израиля перешла на американскую М-16. Военные использовали FN FAL во время Шестидневной войны против Египта, Иордании, Сирии и Ирака с Алжиром. В ходе войны судного дня и войны на истощение против Египта.
Использование FN FAL в Украине
В октябре 2022 года стало известно, что у бойцов ВСУ появились бельгийские винтовки FN FAL PARA — версия со сложенным прикладом и длиной ствола 533 мм. Количество переданного оружия неизвестно. Украинские военные получили винтовки со ствольной коробкой типа 3, выпуском после 1973 года. В издании The Armourer's Bench связались с одним из украинских защитников, чтобы узнать, что он думает о бельгийском оружии. Командир минометного взвода Михаил заявил, что ему понравилась винтовка и за время эксплуатации была только одна неисправность. Во время интенсивного боя гильзу заклинило, однако проблему удалось быстро решить.
Другой военный также получил FN FAL PARA вместо украинской UAR-10. Он отметил, что бельгийская винтовка очень прихотлива и не любит грязи, и еще она немного тяжелее АК, что очень ощущается в боях. В автоматическом режиме ведения огня винтовка становится очень неточной, но все меняется при стрельбе одиночными выстрелами.
В целом, военный не очень доволен FN FAL, он сказал: "По моему мнению, она уже устарела, не практична и часто очень неудобна". Оба военных в начале года защищали Бахмут.
Следует отметить, что в ВСУ поставляется FN FAL с тепловизионной оптикой ATN THOR. Такую винтовку увидели у бойца 103-й отдельной бригады территориальной обороны.