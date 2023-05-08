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Военный Фокус Российско-украинская война

Винтовка FN FAL. Как главный конкурент АК-47 помогает Украине в войне с РФ

история fn fal
FN FAL на пике популярности был на вооружении более чем в 90 странах.

"Правая рука демократии" или "оружие свободного мира" — именно так называют бельгийский FN FAL в мире. Он, использовался во многих конфликтах и войнах, а ныне помогает ВСУ отражать российское полномасштабное вторжение.

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Бельгийская легкая автоматическая винтовка FN FAL является одним из самых распространенных образцов оружия в мире. Поэтому Фокус разобрался, как разработали оружие, на что оно способно, и используют ли его в ВСУ.

FN FAL – история разработки бельгийской винтовки

История разработки бельгийской винтовки уходит в послевоенное время. Первый прототип FN FAL создан еще в 1946 году. У него был калибр 7,92x33 мм Kurz, который разрабатывался и использовался немцами в их штурмовой винтовке Sturmgewehr 44. Разработчиком FN FAL выступили два инженера Дьедонне Сэв и Эрнест Вервье.

Уже через пару лет Великобритания обратилась к производителю с просьбой создать FN FAL под калибр 7х43 мм и в конфигурации буллпап. После оценки FN было решено отказаться от буллпапа и сосредоточиться на традиционном дизайне оружия.

Необходимость в разработке автомата объясняется опытом Второй мировой. Страны признали эффективность и значимость личного автоматического вооружения пехоты. Нацистская Германия создала промежуточный калибр Kurz, который мощнее пистолетного, но слабее винтовочного.

С начала разработки FN FAL бельгийцы создавали винтовку под разные калибры:

  • 1949 год – под британский патрон 7х43 мм.
  • 1950 – тестирование оружия в США. Они признают преимущества конструкции, но предлагают патрон Т65 калибра 7,62х51 мм.

Наконец, в 1953 году начинается серийное производство FN FAL и первые принятия на вооружение в Канаде под названием C1, Великобритании — L1 SLR и других странах. Кроме того, Бельгия, Австрия, Великобритания, Австралия и Бразилия покупают права на лицензионное производство легких винтовок.

список официальных производителей FN FAL Fullscreen
список официальных производителей FN FAL
Производители FN FAL Fullscreen
Производители FN FAL
список официальных производителей FN FAL
Производители FN FAL

Позже 7,62х51 мм стал основным калибром в странах НАТО. Существует неофициальная версия, что Штаты должны были принять на вооружение FN FAL, а страны Альянса принять патрон Т65 (по другим данным, Т25). Однако если эта договоренность и существовала, то США не сдержали своих условий и приняли на вооружение М14. Позже в 1976 г. страны НАТО решили провести совместные испытания патронов немного меньшего калибра. Результатом совместной работы 11 стран явилось создание патрона 5,56х45 мм, который используется и сейчас.

С начала 1953 года изготовление FN FAL не было остановлено. Некоторые страны используют и производят их и сейчас. За это время было изготовлено более 2 млн винтовок.

В чем особенность винтовки FN FAL

FN FAL начал приобретать популярность, начиная с конца 1950-х годов. Особенно после того, как британцы успешно использовали винтовку FN FAL против коммунистического восстания в Малайзии. Кроме США, все страны НАТО перешли на FN FAL, поэтому он стал основным оружием для защиты флага свободы в 60-е, 70-е, 80-е годы. Считается, что бельгийская винтовка стала основным конкурентом для советского АК-47.

в чем особенности fn fal Fullscreen
FN FAL называют "правой рукой демократии"

В 1980-х годах популярность FN FAL достигла своего пика – винтовку использовали более 90 стран мира. За это время форма FN FAL улучшалась, чтобы соответствовать условиям времени. Были созданы модификации с укороченным вариантом для коммандос, со складываемым прикладом, с укороченным стволом и складываемым прикладом для десанта и другие.

Технические характеристики FN FAL:

  • скорострельность – 650-700 патронов в минуту;
  • начальная скорость пули – 823 метра в секунду;
  • прицельная дальность – 650 метров;
  • максимальная эффективная дальность – 500 метров.

Такую широкую популярность винтовка приобрела благодаря усилиям британцев в продажах L1A1 в свои бывшие колонии в Африке и Азии. Оружие не везде было эффективным, но из-за поляризованного мира и большого количества конфликтов в странах Африки и Азии, FN FAL в разных вариантах все же завоевал популярность. К тому же калибр 7,62x51 был смертоноснее советского 7,62х39.

Обзор FN FAL от экспертов США

FN FAL — какие конфликты и войны прошла винтовка

За почти 80-летнюю историю FN FAL в разных версиях успел повоевать почти на всех континентах. Среди них:

  • восстание Мау-Мау в Кении;
  • Кубинская революция;
  • Вьетнамская война;
  • война в Родезии;
  • Шестидневная война в Израиле;
  • война на истощение Египта и Израиля;
  • война судного дня;
  • гражданская война в Ливане;
  • война на Фолклендских островах;
  • гражданская война в Руанде;
  • Сирийская война;
  • вторжение в Ирак;
  • российско-украинская война.
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Израильские винтовки FN FAL

Это только краткий список конфликтов и войн, в которых использовался FN FAL. Однако следует отметить несколько моментов. В климатических условиях Израиля FN FAL был не очень эффективен из-за уязвимости конструкции к пыли, поэтому Армия обороны Израиля перешла на американскую М-16. Военные использовали FN FAL во время Шестидневной войны против Египта, Иордании, Сирии и Ирака с Алжиром. В ходе войны судного дня и войны на истощение против Египта.

Использование FN FAL в Украине

В октябре 2022 года стало известно, что у бойцов ВСУ появились бельгийские винтовки FN FAL PARA — версия со сложенным прикладом и длиной ствола 533 мм. Количество переданного оружия неизвестно. Украинские военные получили винтовки со ствольной коробкой типа 3, выпуском после 1973 года. В издании The Armourer's Bench связались с одним из украинских защитников, чтобы узнать, что он думает о бельгийском оружии. Командир минометного взвода Михаил заявил, что ему понравилась винтовка и за время эксплуатации была только одна неисправность. Во время интенсивного боя гильзу заклинило, однако проблему удалось быстро решить.

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Боец ВСУ с FN FAL во время обороны Бахмута

Другой военный также получил FN FAL PARA вместо украинской UAR-10. Он отметил, что бельгийская винтовка очень прихотлива и не любит грязи, и еще она немного тяжелее АК, что очень ощущается в боях. В автоматическом режиме ведения огня винтовка становится очень неточной, но все меняется при стрельбе одиночными выстрелами.

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Боец ВСУ с импровизированным камуфляжем и меховыми подушечками на FN FAL

В целом, военный не очень доволен FN FAL, он сказал: "По моему мнению, она уже устарела, не практична и часто очень неудобна". Оба военных в начале года защищали Бахмут.

Следует отметить, что в ВСУ поставляется FN FAL с тепловизионной оптикой ATN THOR. Такую винтовку увидели у бойца 103-й отдельной бригады территориальной обороны.