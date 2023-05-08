Горячие столкновения: под Бахмутом ликвидированы 124 оккупанта, — спикер ВСУ

По словам представителя Восточной группировки войск, российские оккупанты не испытывают "снарядный голод", поскольку на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях ежедневно используют более 25 тысяч снарядов.

Российские войска не оставляют свои намерения взять Бахмут. По данным спикера Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, за минувшие сутки 7 мая на Бахмутском направлении произошло 29 боевых столкновений. Об этом Череватый рассказал в понедельник, 8 мая в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Череватый сообщил, что враг нанес по украинским позициям 415 ударов из реактивной и ствольной артиллерии. При этом противник применил несколько авианалетов. Череватый отметил, что он не заметил никакого "снарядного голода" в рядах оккупантов, поскольку армия РФ использует более 25 тысяч снарядов за сутки на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях.

"Шесть авианалетов произошло, 124 оккупанта в этих боях уничтожены, 164 получили ранения. Также подбит вражеский танк Т-72, две станции радиоэлектронной борьбы "Стриж" и пять полевых складов с боеприпасами", — сказал Череватый.

Кроме того, по словам Череватого, за последние девять месяцев потери в составе россиян на Бахмутском направлении составляют около 20 тысяч человек.

"Речь идет о 100 тысячах потерь, из которых 20 тысяч — это летальные потери на направлении Бахмута за девять месяцев. Поэтому мы можем говорить, что это еще очень консервативный подсчет. И я думаю, что дальнейшая верификация потерь приведет только к ее увеличению", — подчеркнул он.

Заявления Пригожина про "снарядный голод"

Напомним, 5 мая руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жаловался на критическую нехватку боеприпасов у своих наемников в Бахмуте. Он записал видео, на котором показал трупы своих бойцов, погибших за сутки, 4 мая, и очень резко высказался в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В воксресенье, 7 мая Пригожин сообщил, что Минобороны РФ отреагировало на его жалобы и пообещало предоставить наемникам ЧВК "Вагнер" боеприпасы, а также дало добро на действия в городе на "свое усмотрение".