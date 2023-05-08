Россияне пытаются истощить ВСУ и сорвать контрнаступление, — Military Media Center

Российские солдаты готовятся к контрнаступлению со стороны ВСУ. Для этого они принимают меры для максимального сковывания оборонного потенциала Украины.

Армия РФ в настоящее время активно готовится к возможному контрнаступлению со стороны украинских вооруженных сил. Захватчики сосредоточили главные усилия на подготовке к этому событию. Об этом сообщили на медийной площадке Сил обороны и безопасности Украины Military Media Center.

"По имеющейся информации, агрессор продолжает активное перебрасывание с территории России в районы оперативного назначения дополнительного вооружения, военной, специальной техники, а также накопления крылатых и баллистических ракет и ударных БПЛА", — отметили в Military Media Center.

Российские оккупанты продолжают укреплять свои оборонительные позиции на временно захваченных территориях Украины, уделяя особое внимание установке фортификационного оборудования.

На некоторых участках фронта российские оккупанты продолжают наступательные операции с целью захвата новых территорий в восточных областях Украины.

"Войска России принимают меры для максимального истощения и сковывания оборонного потенциала Украины, а также препятствования подготовке украинских войск к возможному контрнаступлению. Для этого они, в частности, активизировали использование барражирующих боеприпасов", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты продолжают штурмы Бахмута и перебрасывают туда свои силы. Это свидетельствует о том, что Кремль может устраивать ситуация в Бахмуте и они пытаются оттянуть контрнаступление, которое готовят ВСУ. То есть, они избрали защитную стратегию и находятся в обороне.

6 мая сообщалось, что контрнаступление Украины может начаться после "мятежа" ЧВК "Вагнер". По словам адмирала Майка Хьюитта, оборона Бахмута, возможно, станет стратегическим переломом в войне, а Украина продемонстрировала, что когда предоставляются нужные ресурсы, россияне отступают.

Ранее президент Чехии Петр Павел предостерег официальный Киев от поспешных решений и действий во время контрнаступления. И подчеркнул, что у Киева будет только один шанс в 2023 году.