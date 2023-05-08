Пригожин толкнул речь о "героях" на кладбище наемников в Екатеринбурге

По словам куратора ЧВК "Вагнер", появятся и братские могилы бойцов его группировки, которые "храбро" погибли на российско-украинской войне.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин открыл мемориал в честь наемников из ЧВК "Вагнер" из Екатеринбурга, погибших на войне в Украине. Он произнес речь на кладбище и в частности рассказал на камеру, что со смертью этих бойцов Россия обрела "новых героев и новую ветвь в истории". Видео было опубликовано 8 мая на канале Пригожина в Telegram.

"Мы привыкли к памятникам Великой Отечественной войны, к братским могилам солдат… сейчас мы должны понимать, что наша страна получила новых героев и новую ветвь нашей истории. И поэтому этот памятник тем, кто погиб на новой войне", — сказал Пригожин, возложив перед этим цветы.

По его словам, также появятся и братские могилы, где будут захоронены новые "герои", которые погибли в российско-украинской войне, и каждый из них якобы погиб храбро.

"Каждый из этих парней погиб героем и погиб храбро. Тот, кто погибает, всегда герой на войне. Один идет под пули лицом к лицу, а другой не уходит из-под вражеской артиллерии и не покидает свой окоп", — сказал покровитель наемников посреди сотен могил "вагенровцев".

Ранее Евгений Пригожин посетил кладбище в Краснодарском крае, где захоронены бойцы ЧВК "Вагнер", вокруг которого, по его словам, было много вопросов и обсуждений. Руководитель наемников заявил, что со временем на этом месте создадут "мемориал для будущих поколений".

В Центре национального сопротивления 5 мая рассказали о том, какова причина конфликта Пригожина с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. По мнению авторов публикации, куратор "вагнеровцев" заявил о выводе своих бойцов из Бахмута из-за обострившегося противостояния между российскими военно-политическими элитами.