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Мнения Российско-украинская война

Пригожин против Путина. При каких условиях глава ЧВК Вагнер бросит вызов президенту России

"Пригожин стал слишком большим, чтобы с ним не считаться. Но он все еще достаточно мал, чтобы стать самостоятельным игроком. Именно поэтому он пока боится даже подумать, что можно пойти в оппозицию к Путину. Оппозиционером он станет только тогда, когда ему лично будет угрожать физическая смерть". Мнение.

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Советник министра внутренних дел Украины
eye 140
пригожин, вагнер, русские жертвы, война, донбасс
Почему Пригожин заговорил о жертвах именно сейчас?
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  1. Действительно, Пригожин начал президентскую кампанию. Но есть одно маленькое "но": он не знает, что он начал эту кампанию. Пока все это в "воображении" его оппонентов.
  2. До сих пор Пригожин не был (и сейчас не является) оппозицией Путину. Он делал и делает все, что ему не запрещает власть. Но в отличие от других политических игроков, у него есть два преимущества: он говорит правду (правда, как вы все понимаете, понятие относительное) и что-то реально делает, а не только трындит. Но повторюсь: он не оппозиционер.
  3. В последние недели наметилось определенное перемирие между Пригожиным и армейским руководством. Нынешний срыв этого перемирия связан с двумя вещами: у Пригожина начинают частично заканчиваться люди, и он начинает потихоньку готовиться к сворачиванию активностей на Донбассе (уйти без победы нельзя, поэтому должны быть виноватые). Вторая причина: есть подозрения, что ему не дают возможности вклиниться в военный конфликт в Судане (там он поддерживал руководителя сил спецназа, а Кремль поддерживает действующую власть). Хотя этот вопрос требует отдельного, более глубокого исследования, учитывая, что Судан может стать новой горячей точкой Африки с угрозой перебрасывания конфликта на соседние территории.
Путин, Пригожин, Кремль, российские власти Fullscreen
Пока у Пригожина и мысли нет идти против Путина

Итак, какова цель Пригожина на этом этапе?

  1. Он хочет красиво и без политических потерь получить возможность выйти из войны в Донбассе. Видео с трупами — это не об этих людях (он безжалостно посылает на смерть сотню таких мужиков ежедневно). Это о его политическом будущем. Второй вариант — остаться на Донбассе, но получить доступ к человеческому ресурсу тюрем.
  2. Он пока вообще не мыслит категорией президентских выборов в РФ, как бы нам этого ни хотелось. Для него сейчас важно сохранить высокий уровень доверия российского общества и параллельно сохранить влияние в Африке. Вокруг него выстраиваются новые и враждебные ему частные военные компании, которые хотят занять его место под африканским солнцем.

Именно эти две вещи составляют его повестку дня сегодня. Что будет дальше и реально ли у него появятся политические амбиции более высокого уровня, сказать очень сложно. Хотя спекуляции по этой теме выгодны всем, кто сегодня воюет с Пригожиным. Он действительно стал слишком большим, чтобы с ним не считаться. Но он все еще достаточно мал, чтобы стать самостоятельным игроком. Поэтому он пока боится даже подумать, что можно пойти в оппозицию к Путину. Оппозиционером он станет только тогда, когда ему будет лично грозить физическая смерть.

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