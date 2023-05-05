Пригожин против Путина. При каких условиях глава ЧВК Вагнер бросит вызов президенту России

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Угрозы Пригожина Шойгу и Геоасимову. Действительно ли он начал президентскую кампанию?

Действительно, Пригожин начал президентскую кампанию. Но есть одно маленькое "но": он не знает, что он начал эту кампанию. Пока все это в "воображении" его оппонентов. До сих пор Пригожин не был (и сейчас не является) оппозицией Путину. Он делал и делает все, что ему не запрещает власть. Но в отличие от других политических игроков, у него есть два преимущества: он говорит правду (правда, как вы все понимаете, понятие относительное) и что-то реально делает, а не только трындит. Но повторюсь: он не оппозиционер. В последние недели наметилось определенное перемирие между Пригожиным и армейским руководством. Нынешний срыв этого перемирия связан с двумя вещами: у Пригожина начинают частично заканчиваться люди, и он начинает потихоньку готовиться к сворачиванию активностей на Донбассе (уйти без победы нельзя, поэтому должны быть виноватые). Вторая причина: есть подозрения, что ему не дают возможности вклиниться в военный конфликт в Судане (там он поддерживал руководителя сил спецназа, а Кремль поддерживает действующую власть). Хотя этот вопрос требует отдельного, более глубокого исследования, учитывая, что Судан может стать новой горячей точкой Африки с угрозой перебрасывания конфликта на соседние территории.

Пока у Пригожина и мысли нет идти против Путина

Итак, какова цель Пригожина на этом этапе?

Он хочет красиво и без политических потерь получить возможность выйти из войны в Донбассе. Видео с трупами — это не об этих людях (он безжалостно посылает на смерть сотню таких мужиков ежедневно). Это о его политическом будущем. Второй вариант — остаться на Донбассе, но получить доступ к человеческому ресурсу тюрем. Он пока вообще не мыслит категорией президентских выборов в РФ, как бы нам этого ни хотелось. Для него сейчас важно сохранить высокий уровень доверия российского общества и параллельно сохранить влияние в Африке. Вокруг него выстраиваются новые и враждебные ему частные военные компании, которые хотят занять его место под африканским солнцем.

Именно эти две вещи составляют его повестку дня сегодня. Что будет дальше и реально ли у него появятся политические амбиции более высокого уровня, сказать очень сложно. Хотя спекуляции по этой теме выгодны всем, кто сегодня воюет с Пригожиным. Он действительно стал слишком большим, чтобы с ним не считаться. Но он все еще достаточно мал, чтобы стать самостоятельным игроком. Поэтому он пока боится даже подумать, что можно пойти в оппозицию к Путину. Оппозиционером он станет только тогда, когда ему будет лично грозить физическая смерть.

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