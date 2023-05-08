"Освободили километр украинской земли": ВСУ отбросили ВС РФ от Бахмута (видео)

Командир подразделения Terra под псевдонимом "Абдула" спрогнозировал и дальнейшие успешные действия Сил обороны Украины у Бахмута.

Подразделения Вооруженных сил Украины смогли освободить километр украинской земли вблизи Бахмута. Об этом сообщил 8 мая военный с позывным "Абдулла" из подразделения Terra, проинформировал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Он рассказал, что украинским защитникам удалось совершить контрнаступательную операцию. Бойцы отвергли российские подразделения, среди которых были и "вагнеровцы".

"Проснулись мы в 3:00 утра. В 4:39 уже были на позиции. Работаем, имеем результат", – отметил "Абдулла".

Подробности штурмовой операции он не рассказал, но отметил, что соответствующая работа продолжается и дальше. Боец анонсировал и дальнейшие успешные действия сил обороны Украины.

"Думаю сегодня это еще не все", — добавил он.

Напомним, 5 мая стало известно, что на территории Бахмута, за который уже более десяти месяцев продолжаются упорные бои, российские военные подразделения массово применили фосфорные снаряды. В соцсетях показали соответствующее видео. На нем видно, что на населенный пункт Донецкой области падают бомбы, вероятно, с белым фосфором. Так, российские военные и наемники ЧВК "Вагнер" пытаются "подсветить" поле боя, а также убить больше людей. Со своей стороны жители Бахмута в комментариях под видео рассказали о том, что кроме фосфора российские оккупанты активно применяют еще и какой-то газ.

Также офицер 3-й штурмовой бригады "Азов" 6 мая Дмитрий Кухарчук сообщил подробности обороны Бахмута. Несмотря на преимущество российских окупантов в силах и средствах "азовцам" удалось стабилизировать фронт и предпринимать свои наступательные действия. Украинский защитник отметил, что его бойцы учатся на российских ошибках, поэтому по некоторым направлениям украинские военные проводят свои контрнаступательные мероприятия. Все при условии того, что оккупанты имеют преимущество в войсках и средствах.