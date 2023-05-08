"Рота солдат и 16 единиц техники": генерал рассказал о суточных потерях оккупантов на двух направлениях

По информации генерала Александар Тарнавского, уничтожены и повреждены 5 российских танков, БМП, БТР, ББМ, КШМ, 2 БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Орлан-10" и автомобильная техника.

За прошедшие сутки враг 26 раз безуспешно атаковал позиции ВСУ. Основные усилия брошены на Авдеевское и Марьинское направления. Об этом заявил бригадный генерал Александр Тарнавский сегодня, 8 мая.

При этом, потери оккупантов убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены и повреждены 16 единиц вооружения и российской военной техники: 5 танков, БМП, БТР, ББМ, КШМ, 2 БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Орлан-10" и автомобильная техника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 644 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и работе по плановым целям, выявленным ранее.

Напомним, 5 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что делегация Российской Федерации отказалась забирать тела своих погибших военнослужащих с территории Украины во время переговоров в Беларуси в первые дни полномасштабного вторжения.

4 мая пресс-служба Центра национального сопротивления сообщила, что россияне начали заводить на оккупированные территории все больше людей с медицинским образованием. Причина в колоссальных потерях захватчиков.

29 апреля в отчете Генштаба шла речь о том, что в районе Марьинки участились случаи коллективного отказа оккупантов участвовать в боевых действиях.