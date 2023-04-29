ВС РФ все чаще отказываются участвовать в боевых действиях возле Марьинки, – Генштаб

Причинами массовых отказов российских военнослужащих командование ВСУ считает большие потери среди личного состава, плохое обеспечение боеприпасами, а также принуждение к ведению штурмовых действий без артиллерийской поддержки.

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В районе Марьинки участились случаи коллективного отказа оккупантов участвовать в боевых действиях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 29 апреля.

"В районе Марьинки в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях.

Установлено, что основными факторами, которые на это влияют, являются большие потери в живой силе, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты и принуждение военнослужащих ВС РФ к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе отмечают, что российские захватчики ужесточили полицейский и контрразведывательный режим на временно оккупированной территории Керченского полуострова АР Крым.

Так, с 26 апреля россияне повысили количество патрулей, а на дорогах местного значения усилили посты полиции сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ, которые выборочно проверяют мобильные телефоны и паспорта мирных жителей.

Напомним, 9 апреля спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что в районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои. Противник терпит колоссальные потери, каждый день теряя до двух рот личного состава, но не оставляет надежды.

В 20-х числах марта залп ракет реактивной установки залпового огня HIMARS уничтожил базу 163-го гвардейского полка ВС РФ в Марьинке. В результате огневого поражения были уничтожены два броневика "Тигр", а также 4 топливозаправщика.