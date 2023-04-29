ЗС РФ все частіше відмовляються брати участь у бойових діях біля Мар'їнки, – Генштаб

Причинами масових відмов російських військовослужбовців командування ЗСУ вважає великі втрати серед особового складу, погане забезпечення боєприпасами, а також примус до штурмових дій без артилерійської підтримки.

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У районі Мар'їнки почастішали випадки колективної відмови окупантів брати участь у бойових діях. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 29 квітня.

"У районі Мар'їнки у підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях.

Встановлено, що основними чинниками, які на це впливають, є великі втрати в живій силі, невчасне забезпечення окупантів боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту та примус військовослужбовців ЗС РФ до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генштабі зазначають, що російські загарбники посилили поліцейський та контррозвідувальний режим на тимчасово окупованій території Керченського півострова АР Крим.

Так, з 26 квітня росіяни підвищили кількість патрулів, а на дорогах місцевого значення посилили пости поліції співробітниками Федеральної служби безпеки РФ, які вибірково перевіряють мобільні телефони та паспорти мирних жителів.

Нагадаємо, 9 квітня спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський повідомив, що в районі Мар'їнки та Авдіївки продовжуються позиційні бої. Противник зазнає колосальних втрат, щодня втрачаючи до двох рот особового складу, але не залишає надії.

У 20-х числах березня залп ракет реактивної установки залпового вогню HIMARS знищив базу 163-го гвардійського полку ЗС РФ у Мар'їнці. Внаслідок вогневої поразки були знищені два броньовики "Тигр", а також 4 паливозаправники.