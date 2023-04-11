ЗСУ ударом HIMARS знищили базу російських вйськ у Марʼїнці: фото наслідків

У соціальних мережах стверджують, що завдяки удару було знищено 2 броньовики "Тигр", а також паливозаправники окупаційних військ.

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Залп ракет із реактивної установки залпового вогню знищив базу 163-го гвардійського полку ЗС РФ у Марʼїнці. Про це повідомляється в телеграм-каналах, передає Фокус.

Зазначається, що удар по російській базі ЗСУ завдали у 20-х числах березня, однак результати опублікували тільки зараз. 163-й гвардійський танковий полк базується в селі Персіановський у Ростовській області. У результаті вогневого ураження було знищено два броньовики "Тигр", а також 4 паливозаправники.

На опублікованих фотографіях помітно, що від російських броньовиків майже нічого не залишилося, а паливозаправники вщент згоріли. Також, судячи з наявності станків на деяких зі світлин, можна припустити, що окупанти зберігали техніку на одному з підприємств.

Нагадаємо, 6 квітня мер Мелітополя повідомив про вибухи в окупованому місті. Окупанти повідомили про завдавання ударів із HIMARS. За непідтвердженою інформацією, вибухи пролунали в районі аеродрому.

5 квітня ЗМІ писали, що Україна накопичує боєприпаси та завдають глибокі удари з HIMARS по тилу ворога.