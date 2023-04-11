ВСУ ударом HIMARS уничтожили базу российских войск в Марьинке: фото последствий

В социальных сетях утверждают, что благодаря удару были уничтожены 2 броневика "Тигр", а также топливозаправщики оккупационных войск.

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Залп ракет реактивной установки залпового огня уничтожил базу 163-го гвардейского полка ВС РФ в Марьинке. Об этом сообщается в телеграм-каналах, передает Фокус.

Отмечается, что удар по российской базе ВСУ нанесли в 20 числах марта, однако результаты опубликовали только сейчас. 163-й гвардейский танковый полк базируется в селе Персиановское в Ростовской области. В результате огневого поражения были уничтожены два броневика "Тигр", а также 4 топливозаправщика.

На опубликованных фотографиях заметно, что от российских броневиков почти ничего не осталось, а топливозаправщики полностью сгорели. Также судя по наличию станков на некоторых из фотографий можно предположить, что оккупанты хранили технику на одном из предприятий.

Напомним, 6 апреля мэр Мелитополя сообщил о взрывах в оккупированном городе. Оккупанты сообщили о нанесении ударов с HIMARS. По неподтвержденной информации, взрывы прогремели в районе аэродрома.

5 апреля СМИ писали, что Украина накапливает боеприпасы и наносят глубокие удары с HIMARS по тылу врага.