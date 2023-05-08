"Нужна бдительность": у Путина переживают за безопасность проведения парада в Москве

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, на параде будут "как минимум 5 иностранных лидеров" и добавил, что "ожидать можно всего".

Российские власти беспокоятся о безопасности Москвы на параде 9 мая, и собираются "быть на чеку". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что в столице РФ завтра, 9 мая будет "как минимум 5 иностранных лидеров", поэтому меры безопасности серьезные.

"Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, все делается для этого", – сказал он.

Песков также заявил, что Россия имеет дело с "киевским режимом", поэтому Кремлю "нужна бдительность".

Напомним, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал выступление президента России на военном параде в Москве 9 мая.

Разработчик беспилотника "Довбуш" Владимир Яценко, пообещавший 20 млн грн за БПЛА на Красной площади, уверен, что 9 мая количество украинских аппаратов будет достаточным для того, чтобы пройти российскую систему ПВО.

7 мая, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан звявил, что в Российской Федерации намеревались уничтожить здание парламента Украины ударом гиперзвуковой ракетой Х-47 "Кинжал" в ответ на атаку беспилотных летательных аппаратов на Кремль.