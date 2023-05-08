"Стая" украинских БПЛА на Красной площади: Яценко рассказал, что будет 9 мая в Москве

Разработчик беспилотника "Довбуш" Владимир Яценко, пообещавший 20 млн грн за БПЛА на Красной площади, уверен, что 9 мая количество украинских аппаратов будет достаточным для того, чтобы пройти российскую систему ПВО.

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Соучредитель monobank и разработчик беспилотника "Довбуш" Владимир Яценко еще в начале апреля объявил конкурс для украинских производителей БПЛА. Предприниматель пообещал 20 млн грн команде, чей дрон 9 мая сможет приземлиться на Красной площади в Москве.

Специально для этого он создал благотворительную банку в приложении monobank, куда положил всю анонсированную премию, сюда могут донатить все желающие. За это время накопились дополнительные 200 тыс. грн.

"Стая БПЛА" на Красной площади: что будет в Москве 9 мая

После атаки беспилотников на Кремль 3 мая на всей территории РФ начали отказываться от парадов в День победы. Всего публичные мероприятия отменили в 18 российских городах. Впрочем, Москва не отступает от своей традиции – здесь военный парад решили оставить. И это значит, что планируемая украинская акция по приземлению БПЛА на Красной площади также состоится, рассказывает Фокусу Владимир Яценко.

Владимир Яценко Фото: Facebook

По его словам, разработчики беспилотников хотят воплотить идею в жизнь не из-за больших премиальных денег.

"Моя команда знает всех разработчиков и хорошо с ними общается. Сейчас в Украине БПЛА-сообщество работает на нашу ПОБЕДУ, для многих на первом месте идея, а не коммерческая выгода", — подчеркнул он.

В столице РФ уже и раньше начали усиливать защиту города, а после атаки 3 мая россияне ввели дополнительные меры безопасности. Как стало известно, в Москве стали глушить систему GPS – в определенных районах устройства показывают другие локации. В полиции это объяснили подготовкой к параду.

В Москве ужесточили меры безопасности перед 9 мая Фото: Getty Images

Как подчеркивает Яценко, все эти потуги россиян не смогут защитить Красную площадь от украинских беспилотников.

"Современные образцы БПЛА используют так называемую инерциальную систему навигации, в ней используется несколько источников, и сигнал GPS — только один из них", — объясняет предприниматель.

Он отмечает, что украинские разработчики дронов сделали большой шаг вперед в сфере навигации.

"Я действительно горжусь этим. Именно отсутствие возможности использовать защищенные системы GPS, которые есть на вооружении в США, стимулировало украинцев создать более современную альтернативу. Поскольку я очень глубоко в теме, то могу утверждать, что такого нет ни в США, ни в Китае, и тем более в России", — говорит разработчик "Довбуша".

У Украины не было ни времени, ни возможности запустить свои спутники, продолжает Яценко, но сегодня у нас есть талантливые люди, которые могут создавать сверхсовременные программы и устройства.

"Следовательно, приговор такой — Россия не способна технически защитить себя от стаи БПЛА. Это им очень больно признавать, но это объективная реальность", — добавляет собеседник Фокуса.

Яценко пообещал, что его БПЛА "Довбуш" будет лететь на Москву вне конкурса Фото: Facebook

О количестве украинских БПЛА 9 мая Яценко еще не говорит, но утверждает, что их будет достаточно, чтобы создать "стаю" для прохода системы ПВО.

Атака 3 мая — не инсценировка

Комментируя события 3 мая в Москве, Яценко отмечает, что атака двух БПЛА на Кремль не была инсценировкой ФСБ.

"Красная площадь — это одна из самых больших "скреп" путинского режима, поэтому это табу для всяких инсценировок", — уверен он.

Эксперт аргументирует это тем, что Кремль отреагировал на инцидент с большим опозданием, да и затем "придворные рупоры" работали невпопад, подавая не совпадающие версии. Так, сначала Москва обвиняла Киев, а затем руководство страны-агрессора утверждало, что за атакой стоит Вашингтон.

Яценко уверен, что целью атаки на Кремль 3 мая была проверка российской системы ПВО Фото: Getty Images

По словам предпринимателя, Кремль атаковал небольшой самолет из китайского масс-маркета, однако он был переоборудован сверхсовременной системой навигации и сверхсовременным двигателем, что дает аппарату возможность работать более 20 часов.

"Самолет точно был без взрывчатки, потому что его основной целью было показать уязвимость российской системы ПВО, а также дать россиянам понять, что они могут получить ответ за свои военные преступления на территории Украины", — резюмирует Яценко.

Напомним, ранее Владимир Яценко рассказывал Фокусу, что основной проблемой украинских БПЛА сегодня является точность аппаратов. Это нужно для того, чтобы четко поражать военные объекты, без попаданий в гражданскую инфраструктуру на территории РФ.