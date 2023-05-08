Близко не подлетают: в ВСУ пояснили почему украинская ПВО не сбивает вражеские самолеты

По словам полковника Юрия Игната, российские летчики не решаются близко подлетать к линии боевого соприкосновения и пытаются наносить дистанционные удары, применяя управляемые авиабомбы.

В последнее время не поступает информации о том, что украинские средства ПВО не сбивают вражеские самолеты и вертолеты. Это связано с тем, что российские летчики не хотят рисковать и не залетают в зоны поражения наших систем, поэтому боевая авиация противника наносит удары дистанционно. Об этом 8 мая рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в ходе брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ.

Он отметил, что ВКС РФ в основном использует управляемые авиабомбы — старые ФАБ-500, которые оснащены GPS-навигацией и крыльями, что позволяет не входить в область поражения украинских систем воздушной обороны.

"Уже давно мы не видели сбитых российских самолетов и вертолетов, иногда они есть, но реже. Это потому, что враг не решается залетать в зону поражения нашей ПВО и пытается дистанционно наносить удары, в частности управляемыми авиабомбами", — пояснил Игнат.

По его словам, чтобы устранить угрозу дистанционных ударов украинским воздушным силам необходимы самолеты F-16, которые смогут завоевать господство в небе и отогнать российскую авиацию от линии боевого соприкосновения.

Об эффективности украинской ПВО (смотреть с 11:20)

Напомним, полковник Юрий Игнат 8 мая отметил, что после того как западные партнеры предоставят всю обещанную технику, Украина будет иметь одну из лучших систем ПВО в мире. Прежде всего украинские системы смогут максимально эффективно защищать главные цели для оккупантов — объекты критической инфраструктуры, объекты энергетики и атомные электростанции.

Также спикер Воздушных сил рассказал о возможных провокациях на 9 мая со стороны противника. Несмотря на это, подчеркнул Игнат, украинские защитники готовы к различным сценариям развития событий, а последнее отражение атаки беспилотников придало им уверенности в своих силах.