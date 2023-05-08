"Будет лучшей в мире": Игнат рассказал о состоянии украинской ПВО после помощи партнеров

Спикер воздушных сил анонсирует полную замену советской техники: как систем ПВО, так и авиации на вооружении Украины.

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После того как вся обещанная техника от международных партнеров будет в Украине наша страна будет иметь одну из лучших систем противовоздушной обороны в мире. Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат сегодня, 8 мая.

Он акцентировал, что объекты критической инфраструктуры, объекты энергетики, атомные электростанции — это главные цели для оккупантов, поэтому это все нужно серьезно защищать.

"Мы должны понимать, что это серьезная угроза, и больше таких систем как Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, ну и понятно, что F-16, потому что без него никак, помогут нам создать одну из лучших систем противовоздушной обороны в мире", — сказал он.

Игнат анонсирует полную замену советской техники: как систем ПВО, так и авиации.

4 мая спикер Воздушных сил заявил, что американские ЗРК Patriot будут влиять психологически на российских летчиков и "побуждать их не доносить снаряды до границы с Украиной".

В ночь на 8 мая силы противовоздушной обороны уничтожили все 35 иранских дронов Shahed-136/131, которые россияне запустили по Киеву.

7 мая, россияне сообщили о мощных взрывах в Крыму. Оккупационные власти утверждали, что ВСУ якобы направили в сторону оккупированного полуострова более 10 БПЛА, всех из которых сбили силами ПВО.