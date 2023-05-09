Украина ведет переговоры с Германией о передаче БТР Fuchs и Boxer, – нардеп

Бронетранспортеры Fuchs и Boxer немецкого производства способны усилить Силы обороны Украины в преддверии контрнаступления ВСУ.

Украина ведет переговоры с Германией о передаче БТР Fuchs и Boxer. Соответствующая информация опубликована в Twitter депутата Верховной рады Юрия Мысягина, члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Подробности по поставкам такой техники он не назвал. Также неизвестно количество, которое может передать Бундесвер Вооруженным Силам Украины.

Чем интересен БТР Fuchs для ВСУ

БТР Fuchs – немецкий колесный бронетранспортер-амфибия. На вооружение Бундесвера поступил в 1979 году. На его основе создано несколько модификаций разного назначения. Техник имеет дизельный двигатель, выдающий 320 л.с. По шоссе БТР передвигается со скоростью 105 км/ч. На вооружении у бронетранспортера до 3×7,62 мм MG-3 или 2×7,62 мм MG3, а также противотанковый комплекс MILAN. Состояние бронетехники в контроле и анализе цифровой информационно-аналитической системы.

Характеристики БТР Boxer

Многоцелевой бронетранспортер Boxer изготовлен совместно с Германией и Нидерландами. В июле 2011 года первые пять единиц этой техники приняли участие в военной миссии НАТО ISAF на территории Афганистана. Новые модификации Boxer получили стандартизированную в НАТО сетевую архитектуру транспортных средств NGVA.

БТР получил композитную броню по технологии AMAP. Главное вооружение – 40 мм автоматический гранатомет (Heckler & Koch GMG) или 12.7 мм пулемет (M3M). Мощный дизельный двигатель MTU V8 199 TE20 способен выдать 711 л.с. Развивает скорость в 103 км/ч.

Напомним, 21 апреля Мисягин заявил, что ВСУ получили бронеавтомобили MRAP Bushmaster PMV австралийского производства, применяемые в Вооруженных силах Украины. По его словам, Австралия уже передала украинскому войску около 90 таких транспортных средств.

Также нардеп 7 апреля заявил, что американские БТР Stryker уже используются в тренировке в украинском лесу. Соответствующую технику подразделения Вооруженных Сил получили от Соединенных Штатов.