РПЦ освятила военную технику ВС РФ, которая принимает участие в параде на Красной Площади

В РПЦ заявили, что протоиерей Владимир Чувикин обошел военную технику и окропил ее святой водой в день памяти Георгия Победоносца.

В России освятили военную технику ВС РФ, которая принимает участие в параде на Красной Площади ко Дню Победы. Об этом сказано на сайте Учебного комитета РПЦ.

Сообщается, что освящением занимался ректор Перервинской духовной семинарии протоиерей Владимир Чувикин и его студенты. Мероприятие прошло 6 мая.

"В молебном пении также участвовали и солдаты, которые подготавливают технику к выезду на Красную площадь", — говорится в сообщении.

После молебна хор Перервинской духовной семинарии исполнил несколько песнопений и песен, а после этого Чувикин обошел технику, окропив ее святой водой.

Отметим, что Telegram-канал SOTA заявил, что Чувикин в 2019 году стал известен благодаря скандалу с 11-лоетней девочкой инвалидом, которую отказались принимать в православную гимназию имени митрополита Платона. Так, Чувикин пообещал матери заступиться за ребенка, но затем заявил, что не может никак повлиять на решение администрации.

"Ребенок приемный, а приемные дети проблемные, с неизвестной генетикой, и чего можно от таких детей ждать в плане поведения — неизвестно", — сказал тогда Чувикин.

Напомним, что россияне строят сцену на границе с Эстонией, чтобы показать местным концерт к 9 мая. По словам журналистов, для развертывания конструкции с большим экраном в российском Ивангороде разровняли почву, а также вырубили деревья, растущие у берегов реки Нарвы.

Также сообщалось, что на дорогах Москвы накануне 9 мая появились красные метки. Оставленные неизвестными лицами знаки похожи на те, которые украинцы видели в начале полномасштабной войны в мирных городах. У жителей российской столицы, по словам журналиста Андрея Цаплиенко, началась паника из-за угрозы