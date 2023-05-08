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Военный Фокус Российско-украинская война

"Маркеры для ударов": на дорогах Москвы накануне 9 мая появились красные метки (фото)

красные метки, тревога, Москва, Российская Федерация, война РФ против Украины
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS | По Москве начали распространять неизвестные красные метки

Оставленные неизвестными лицами знаки похожи на те, которые украинцы видели в начале полномасштабной войны в мирных городах. У жителей российской столицы, по словам журналиста Андрея Цаплиенко, началась паника из-за угрозы.

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На улицах российской столицы внезапно начали появляться неизвестные красные метки. Похожие на те, которые распространяли в начале полномасштабной войны по украинским городом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Андрей Цаплиенко 8 мая.

Кто именно нанес эти красные метки — неизвестно, однако, по словам журналиста, у россиян после этого началась настоящая истерика, так как они думают, что это может быть провокация с украинской стороны.

красные метки, тревога, Москва, Российская Федерация, война РФ против Украины Fullscreen
По Москве начали появляться необычные метки
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS
красные метки, тревога, Москва, Российская Федерация, война РФ против Украины Fullscreen
По Москве начали появляться необычные метки
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS
красные метки, тревога, Москва, Российская Федерация, война РФ против Украины Fullscreen
По Москве начали появляться необычные метки
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS
красные метки, тревога, Москва, Российская Федерация, война РФ против Украины Fullscreen
По Москве начали появляться необычные метки
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS
красные метки, тревога, Москва, Российская Федерация, война РФ против Украины Fullscreen
По Москве начали появляться необычные метки
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS
красные метки, тревога, Москва, Российская Федерация, война РФ против Украины
красные метки, тревога, Москва, Российская Федерация, война РФ против Украины
красные метки, тревога, Москва, Российская Федерация, война РФ против Украины
красные метки, тревога, Москва, Российская Федерация, война РФ против Украины
красные метки, тревога, Москва, Российская Федерация, война РФ против Украины

"В Москве сходят с ума из-за появившихся по городу красных крестиков. Видимо, опасаются, что это могут быть маркеры для ударов с воздуха на 9 мая", — отметил Андрей Цаплиенко.

Представители российской власти на момент публикации материала никак не прокомментировали инцидент на улицах Москвы.

Метки на дорогах: что известно

В начале полномасштабной войны России против Украины, на дорогах мирных городов начали появляться вражеские метки. Они якобы нужны были для того, чтобы ориентировать противника в ночное время суток. Также были разговоры о том, что с их помощью оккупанты целятся для ракетных ударов. Теперь такие же появились по улицам Москвы.

25 февраля 2022 года в Укравтодоре призывали украинцев фиксировать такие метки и уничтожать.

"Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные отметки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, используемая вражескими российскими войсками, в частности ночью", — сообщалось в ведомстве.

красные метки, тревога, Москва, Российская Федерация, война РФ против Украины Fullscreen
Метки, которые видели украинцы на дорогах в начале войны
Фото: Национальная полиция

Кроме того, киберполиция также в свое время создавала Telegram-бот для сообщений о российских метках на дорогах. Любой человек мог сфотографировать эти метки и отправить их полицейским вместе с геотегом. Их местоположение затем добавляли специальную базу данных в сервисе Google Maps.

Напомним, что произошло это накануне Дня победы 9 мая. В Москве к этой дате планируют провести военный парад с участием иностранных гостей. Всего таковых оказалось шесть: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Александр Лукашенко.