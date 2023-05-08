"Маркери для ударів": на дорогах Москви напередодні 9 травня з'явилися червоні позначки (фото)

Залишені невідомими особами знаки схожі на ті, які українці бачили на початку повномасштабної війни у мирних містах. У мешканців російської столиці, за словами журналіста Андрія Цаплієнка, почалася паніка через загрозу.

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На вулицях російської столиці раптово почали з'являтися невідомі червоні позначки. Подібні до тих, які поширювали на початку повномасштабної війни українськими містами. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Андрій Цаплієнко 8 травня.

Хто саме залишив ці червоні мітки — невідомо, проте, за словами журналіста, у росіян після цього почалася справжня істерика, оскільки вони вважають, що це може бути провокація з українського боку.

По Москві почали з'являтися незвичайні мітки Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS По Москві почали з'являтися незвичайні мітки Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS По Москві почали з'являтися незвичайні мітки Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS По Москві почали з'являтися незвичайні мітки Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS По Москві почали з'являтися незвичайні мітки Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

"У Москві божеволіють через червоні хрестики, що з'явилися по місту. Мабуть, побоюються, що це можуть бути маркери для ударів з повітря на 9 травня", — зазначив Андрій Цаплієнко.

Представники російської влади на момент публікації матеріалу не прокоментували інцидент на вулицях Москви.

Теги на дорогах: що відомо

На початку повномасштабної війни Росії проти України, на дорогах мирних міст почали з'являтися ворожі мітки. Вони нібито потрібні були для того, щоб орієнтувати супротивника вночі. Також були розмови про те, що з їхньою допомогою окупанти ціляться для ракетних ударів. Тепер такі ж з'явилися вулицями Москви.

25 лютого 2022 року в Укравтодорі закликали українців фіксувати такі мітки та знищувати.

"Закликаємо громадян фіксувати та знищувати подібні позначки на дорогах та інших інфраструктурних об'єктах країни. Це система сигналів, яку використовують ворожі російські війська, зокрема вночі", — повідомлялося у відомстві.

Мітки, які бачили українці на дорогах на початку війни Фото: Національна поліція

Крім того, кіберполіція також свого часу створювала Telegram-бот для повідомлень про російські мітки на дорогах. Будь-яка людина могла сфотографувати ці мітки і відправити їх поліцейським разом із геотегом. Їхнє розташування потім додавали у спеціальну базу даних у сервісі Google Maps.

Нагадаємо, що це сталося напередодні Дня перемоги 9 травня. У Москві планують провести військовий парад за участю іноземних гостей. Усього таких виявилося шість, серед яких Олександр Лукашенко.