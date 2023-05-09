Путину нужен парад в Москве, чтобы продемонстрировать власть над Центральной Азией, — ISW

У политиков нет большого желания поддерживать вторжение России в Украину, о чем свидетельствует объявление Кремлем гостей парада на Красной площади в самый последни момент.

Президент РФ Владимир Путин хочет показать, что у него еще есть влияние на Центральную Азию. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 8 мая говорится, что именно для этого глава Кремля организовывает парад в часть Дня Победы на Красной площади в Москве. Так, на мероприятии будут присутствовать Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Джапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Ни один иностранный лидер не присутствовал на праздновании Дня Победы в Москве в 2022 году, а Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан не проводили парадов в честь Дня Победы в 2022 году, при этом некоторые сослались на риск для здоровья из-за пандемии коронавируса", — сказано в отчете.

По словам аналитиков, то, что о появлении лидеров стран Центральной Азии сообщили практически в последний момент, говорит о том, что у политиков нет большого желания поддерживать войну России с Украиной.

"Запоздалое объявление об участии лидеров стран Центральной Азии, вероятно, свидетельствует об их нежелании демонстрировать прямую и публичную поддержку войны, несмотря на попытки Кремля проецировать силу", — написали аналитики.

Кроме того, как сообщается, на парад прилетят президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее сообщалось, что у Путина переживают за безопасность проведения парада в Москве. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, на параде будут "как минимум 5 иностранных лидеров". Он добавил, что "ожидать можно всего".

Также напомним, что политолог Тарас Чорновил рассказал Фокусу, что на параде в Москве может не быть двойника Путина. По его мнению, в последний раз настоящего президента России видели в 2020 году. Владимир Путин боится инфекций из-за онкозаболевания.