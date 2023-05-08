На параде в Москве может не быть двойника Путина, — эксперт

По мнению политолога Тараса Чорновила, в последний раз настоящего президента России видели в 2020 году. Владимир Путин боится инфекций из-за онкозаболевания.

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В день победы президенту России Владимиру Путину следует показать, что он как никогда контролирует ситуацию в государстве. В то же время неизвестно, появится ли он собственной персоной на Красной площади, или будет выключена трансляция его выступления, сказал Фокусу политолог Тарас Чорновил.

"Несмотря на то, что сейчас Путину не стоит беспокоиться за свою безопасность — центр Москвы надежно прикрыт, он может принять решение не появиться в центре Москвы 9 мая. Также там не будет и его двойников. И на это есть несколько причин", — отметил эксперт.

Он вспоминает, что в последний раз настоящего Путина можно было увидеть в юбилейном 2020 году.

"Ветераны, стоявшие за ним на расстоянии нескольких метров, до этого несколько недель держали на карантине. Путин боится не убийства и прилетов дронов, а инфекций. У него же онкозаболевание. Его держат искусственно при жизни. Настоящий Путин давно не появляется на людях – не ездит в Лукашенко, в оккупированный Крым и Мариуполь, а садится только за длинные столы и появляется на видеоконференциях, и то не на всех. Но если угрозы жизни его пока нет, существует параноидальный страх", — добавляет он.

Другой вопрос, что на Красной площади может не быть даже двойника Путина.

"И это странный шаг. Атака дрона на Кремль, кто бы ее ни организовал, это страшное унижение для Путина. Ему нужно было бы реагировать", — объясняет эксперт.

Путин мог бы организовать масштабный парад в Москве, собрав все самое лучшее, сделать акцент на своем сольном выступлении. Сказал бы: "Нас атакуют, но мы стоим, ваш лидер не боится".

Или отменить все парады полностью, заявив, что Россия "бережет жизнь" участником Второй мировой войны, и заботимся о стране — все силы бросаем на "СВО". Этот вариант зашел бы, если заранее подкрепить его супер-пропагандистской кампанией на телевидении.

Напомним, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал выступление президента России на военном параде в Москве 9 мая.

Разработчик беспилотника "Довбуш" Владимир Яценко, пообещавший 20 млн грн за БПЛА на Красной площади, уверен, что 9 мая количество украинских аппаратов будет достаточным для того, чтобы пройти российскую систему ПВО.

Больше читайте в материале Фокуса "День без победы. Как Путин оставляет россиян без праздника 9 мая".