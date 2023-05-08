На параді у Москві може не бути двійника Путіна, — експерт

На думку політолога Тараса Чорновола, востаннє справжнього президента Росії бачили 2020 року. Володимир Путін боїться інфекцій через онкозахворювання.

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У день перемоги президенту Росії Володимиру Путіну слід показати, що він, як ніколи, контролює ситуацію в державі. Водночас, невідомо, чи з'явиться він власною персоною на Червоній площі, чи буде виключено трансляцію його виступу, сказав Фокусу політолог Тарас Чорновіл.

Він згадує, що останній раз справжнього Путіна можна було побачити у ювілейному 2020 році.

"Ветерани, які стояли за ним на відстані кількох метрів, до того кілька тижнів тримали на карантині. Путін боїться не вбивства та прильотів дронів, а інфекцій. У нього ж онкозахворювання. Його тримають штучно при житті. Справжній Путін давно не з’являється на людях – не їздить до Лукашенка, в окупований Крим та Маріуполь, а сідає тільки за довгі столи та з’являється на відеоконференціях, і то не на всіх. Але якщо загрози життю його поки нема, але існує параноїдальний страх", — додає він.

Інше питання, що на Красній площі може не бути навіть двійника Путіна.

"І це дивний крок. Атака дрона на Кремль, хто б її не організував, це страшне приниження для Путіна. Йому потрібно б було реагувати", — пояснює експерт.

Путін міг би організувати масштабний парад у Москві, зібравши все найкраще, зробити акцент на своєму сольному виступі. Сказав би: "Нас атакують, але ми стоїмо, ваш лідер не боїться".

Або ж скасувати всі паради повністю, заявивши, що Росія "береже життя" учасником Другої світової війни, та турбуємося про країну — всі сили кидаємо на "СВО". Цей варіант зайшов би, якщо заздалегідь підкріпити його супер пропагандистською кампанією на телебаченні.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков запевняє, президент РФ Путін готується виступити на військовому параді в Москві 9 травня.

Розробник безпілотника "Довбуш" Володимир Яценко, який пообіцяв 20 млн грн за БПЛА на Червоній площі, впевнений, що 9 травня кількість українських апаратів буде достатньою для того, щоб пройти російську систему ППО.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "День без перемоги. Як Путін залишає росіян без свята 9 травня".