"Город очень разрушен": ВСУ в Бахмуте после успешных контратак негде закрепить позиции
Бывший командир "Азова" Максим Жорин отмечает, что оккупанты, несмотря на колоссальные потери, продолжают перебрасывать на этот участок фронта дополнительные резервы.
Российские оккупанты продолжают при помощи артиллерии и авиационных ударов штурмовать город Бахмут в Донецкой области, однако, благодаря действиям ВСУ город все еще под контролем Украины. Об этом в эфире "24 канала" рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.
По его словам, когда украинским защитникам удается отбросить российские войска из занятых позиций в Бахмуте, то они не имеют совершено возможности закрепиться из-за сильных разрушений города.
"Даже учитывая такую сложную ситуацию, наши подразделения пытаются локально контратаковать, чтобы не давать врагу развивать наступательный потенциал. Им это удается. Однако даже когда удается отбросить россиян с некоторых улиц, то почти нет, где закрепиться, потому что город очень разрушен", – говорится в сообщении.
В южной части города российские оккупанты на протяжении последних трех дней несут огромные потери, как отмечает Максим Жорин. Вооруженные силы Украины наносят точные и эффективные удары, которые вынуждают захватчиков убегать.
Отдельно бывший командир "Азова" подчеркнул, что рядом с трассой Бахмут — Константиновка нашим воинам удалось перейти в контратаку и отбить определенные позиции.
"Все очень динамично. Даже получая такие удары, Россия перебрасывает сюда еще дополнительные резервы, пытается сместить фокус артиллерии. Но на юге за последние несколько дней у нас есть определенные успехи", — Максим Жорин.
Напомним, 8 мая сообщалось, что в Бахмуте бойцы ВСУ метким выстрелом уничтожили пулеметный расчет врага. Огневая позиция противника была уничтожена благодаря слаженным действиям бойцов 8-го полка ССО и украинских артиллеристов.