Паника и дефицит: NYT о приказе РФ об эвакуации на оккупированном юге Украины

По свидетельству местных жителей, оккупанты вывозят оборудование из больниц, а людей просто выписывают. Несмотря на страх, большинство жителей не собираются уезжать из городов.

Люди, живущие на оккупированных РФ районах юга Украины, описали последние дни в своих населенных пунктах: есть дефицит всего, путаница и неизвестность. Об этом сообщает The New York Times.

Объявление оккупационных властей об "эвакуации" десятков тысяч мирных жителей происходит на фоне опасений, что может начаться украинское контрнаступление на этом направлении. Журналисты пообщались с жителями оккупированных деревень в Запорожской и Херсонской областях. Они сказали, что на заправках нет топлива, в продуктовых магазинах опустошены полки, а в банкоматах заканчивается наличные деньги.

38-летний Андрей из оккупированной Каменки-Днестровской в Запорожской области говорит, что людей выписывают из больниц, а из самих учреждений вывозят оборудование.

"Потом они их закрывают. Никто не объясняет, почему и как долго. И люди боятся спрашивать, потому что вокруг вооружены солдаты", — рассказывает Андрей.

В связи с тем, что очень скоро ожидаются тяжелые бои оккупанты уже сейчас заставляют людей убегать. В издании пишут, что большинство из едущих добирается в сторону неоккупированной территории. Однако большая часть людей, несмотря на страх, все же остаются.

Ожидается, что около 70 000 человек будут перемещены. Однако, непонятно, куда их повезут, пишут журналисты. Раньше оккупанты называли "эвакуацию" гуманитарным жестом.

Тем временем украинские войска не фиксируют каких-либо перемещений или признаков ухода оккупационных войск. Более того, ВС РФ продолжают расширять оборонительные укрепления.

Напомним, 8 мая в Запорожской ОВА заявляли, что вывозят не только местных жителей, но и коллаборантов.

Также в Генштабе заявили, что в Запорожской области кафиры закрыли отделение полиции и объявили об эвакуации.