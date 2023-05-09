"Помешанные на сакральных датах": в Генштабе ВСУ предупредили о провокациях РФ на 9 мая

Как отмечают в командовании, российское "победобесие" требует новых жертв и преступлений, чтобы склонить население на сторону российской агрессии. Поэтому 9 мая не исключены диверсии в отношении мирных граждан РФ.

Россия может готовить провокации против своего населения во время парадов, приуроченных к 9 мая. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили в пресс-центре Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Провокации и ложь — извечное оружие тиранов и агрессоров. Вся суть войны, которую развязала Россия против Украины заключается в том, что мы — не они. Мы сражаемся на поле боя. Они же бомбардируют роддома и вокзалы, где собираются гражданские люди. Наш враг — это государство-террорист, помешанное на сакральных датах", — отметили в Генштабе.

По данным командования, российское "победобесие" требует новых жертв и преступлений, чтобы склонить население на сторону российской агрессии. Так, во многих городах РФ запланированы парады, в том числе при участии детей. Существует вероятность того, что Россия готовит провокации против своих жителей, чтобы потом обвинить в этом Украину.

"Они неоднократно уничтожали собственных людей ради политических целей. ВСУ действуют исключительно в рамках международного гуманитарного права, придерживаются правил и обычаев войны. Жизнь людей — ключевая ценность для нас. Мы не воюем против гражданского населения и, в частности, детей", — подчеркнули в Генштабе.

Провокации России на 9 мая

Напомним, 8 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что, отражение воздушной атаки РФ в ночь на 8 мая придало уверенности как военным, так и украинцам. Защитники готовятся к различным сценариям развития событий на 9 мая.

7 мая в Главном управлении разведки Минобороны Украины также предупредили о возможных провокациях России на 9 мая. По данным военной разведки, провокации могут быть направлены не только против россиян, но и против белорусов, чтобы втянуть республику в войну против Украины.

Ранее, 3 мая, российские пропагандисты обвинили Киев в "переброске" тысячи военных в Одесскую область для подготовки "провокации" против непризнанного Приднестровья. По мнению росСМИ, "провокацию и атаки" в направлении Тирасполя стоит ждать с 9 по 15 мая якобы для отвлечения сил ВС РФ.