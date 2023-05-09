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Мнения Российско-украинская война

9 мая в России. Атмосфера страха, неминуемого поражения и отсутствия будущего

В преддверии сакральной для Кремля даты 9 мая в российском государстве царит атмосфера полного бессилия и тотального страха. Такое мироощущение появилось не на пустом месте. Оно вызвано осознанием приближающегося краха.

Игаль Левин
Игаль Левин
Офицер Армии обороны Израиля, редактор отдела "Военный Фокус"
eye 4373
разбитая российская техника
Разбитая российская техника
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Давайте посмотрим на факты.

  • Во-первых, российское государство втянуло свой народ в страшную большую войну на долгие годы, причем втянуло в качестве агрессора и насильника, то есть — в заведомо проигрышной позиции. Расчет был провести быструю полицейскую операцию, где за неделю Кремль должен был полностью подчинить себе Украину. Что в итоге? Мясорубка для сотен тысяч российских граждан, деградация экономики для миллионов, политическая изоляция и репутация агрессоров-насильников – на несколько поколений вперед.
  • Во-вторых, российское государство остро испытывает чувство незащищенности. Чего боится Путин и его окружение? Ликвидации. Что их хлопнут, как США хлопнули иранского генерала Касема Сулеймани, высокопоставленную и важную фигуру режима аятолл. Они видят, как ликвидации в России идут по нарастающей: сначала это пропагандисты и коллаборанты предатели, затем непосредственно люди современной русской культуры и командиры. Не нужно быть провидцем, чтобы не понимать, что уровень значимости целей будет неуклонно расти.
  • В-третьих, Россия ярко показала, что она не более чем проходной двор. Каждый день на ее территории поезда сходят с рельс, взрываются нефтебазы, горят склады, взлетают на воздух предприятия и административные здания. Апофеоз безалаберности и неумения в госбилдинге и госбезопасности – это удары неизвестных дронов по Кремлю. Абсолютно не имеет значения, кто это сделал, важен сам факт уязвимости и удара в самое сердце империи.
  • В-четвертых, русские понимают, что у них нет будущего. Весь мир запомнит их как агрессоров, насильников и детоубийц. И казалось бы, ну и что, пускай… но русские-то понимают, что такими будут воспринимать и их детей, а возможно, и внуков. Единственная альтернатива, чтобы пройти моральное очищение — это разгром, деконструкция России и самого понимания русского мира и русской культуры. Многие ли пойдут на такое добровольно? Нет, только единицы.

А это значит, что Россию несомненно ждет процесс перевоспитания, искоренение рашизма, разборка российской империи на части, разоружение, долгие десятилетия публичного самобичевания и выплаты репараций Украине. В России это прекрасно понимают, именно поэтому там нарастает атмосфера страха – неминуемое грядущее, если оно не сулит ничего хорошего, всегда пугает.

Хорошая же для украинцев новость в этом всем заключается в том, что тот, кто пребывает в страхе, непременно делает все больше и больше ошибок. Это, несомненно, хорошо и очень важно.

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