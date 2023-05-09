9 мая в России. Атмосфера страха, неминуемого поражения и отсутствия будущего

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Давайте посмотрим на факты.

Во-первых, российское государство втянуло свой народ в страшную большую войну на долгие годы, причем втянуло в качестве агрессора и насильника, то есть — в заведомо проигрышной позиции. Расчет был провести быструю полицейскую операцию, где за неделю Кремль должен был полностью подчинить себе Украину. Что в итоге? Мясорубка для сотен тысяч российских граждан, деградация экономики для миллионов, политическая изоляция и репутация агрессоров-насильников – на несколько поколений вперед.

Во-вторых, российское государство остро испытывает чувство незащищенности. Чего боится Путин и его окружение? Ликвидации. Что их хлопнут, как США хлопнули иранского генерала Касема Сулеймани, высокопоставленную и важную фигуру режима аятолл. Они видят, как ликвидации в России идут по нарастающей: сначала это пропагандисты и коллаборанты предатели, затем непосредственно люди современной русской культуры и командиры. Не нужно быть провидцем, чтобы не понимать, что уровень значимости целей будет неуклонно расти.

В-третьих, Россия ярко показала, что она не более чем проходной двор. Каждый день на ее территории поезда сходят с рельс, взрываются нефтебазы, горят склады, взлетают на воздух предприятия и административные здания. Апофеоз безалаберности и неумения в госбилдинге и госбезопасности – это удары неизвестных дронов по Кремлю. Абсолютно не имеет значения, кто это сделал, важен сам факт уязвимости и удара в самое сердце империи.

В-четвертых, русские понимают, что у них нет будущего. Весь мир запомнит их как агрессоров, насильников и детоубийц. И казалось бы, ну и что, пускай… но русские-то понимают, что такими будут воспринимать и их детей, а возможно, и внуков. Единственная альтернатива, чтобы пройти моральное очищение — это разгром, деконструкция России и самого понимания русского мира и русской культуры. Многие ли пойдут на такое добровольно? Нет, только единицы.

А это значит, что Россию несомненно ждет процесс перевоспитания, искоренение рашизма, разборка российской империи на части, разоружение, долгие десятилетия публичного самобичевания и выплаты репараций Украине. В России это прекрасно понимают, именно поэтому там нарастает атмосфера страха – неминуемое грядущее, если оно не сулит ничего хорошего, всегда пугает.

Хорошая же для украинцев новость в этом всем заключается в том, что тот, кто пребывает в страхе, непременно делает все больше и больше ошибок. Это, несомненно, хорошо и очень важно.

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