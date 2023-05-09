ВС РФ разрушили последний шанс жителей Донбасса на водоснабжение, — британская разведка

В оборонном ведомстве Великобритании отмечают, что запасы в Донецке достигли рекордно низкого уровня, что в будущем приведет к последствиям. Теперь оккупационные "власти" заговорили о строительстве собственного водопровода.

Вторжение Российской Федерации на территорию Украины создало еще одну глобальную проблему для Донбасса, которая может сильно навредить местным жителям. Об этом говорится в отчете британской разведки за 9 мая.

По имеющейся информации, после начала полномасштабной войны нехватка воды стала глобальной проблемой для оккупированного Донецка. В местной "администрации" заявляют, что запасы воды уже достигли рекордно низкого уровня, что приведет в будущем к неприятным последствиям.

Канал Северский-Донец — Донбасс, который снабжает жителей всей области водой, остается в большей степени под контролем Украины, однако российские оккупанты продолжают попытки захватить этот маршрут. Именно нехватка воды побудила захватчиков пойти через это направление.

Проходил канал через город Часов Яр, что всего в 6 километрах от Бахмута. Интенсивное использование россиянами артиллерии в результате нанесло серьезный ущерб каналу и другой водной инфраструктуре региона. То есть, все усилия ВС РФ по восполнения нехватки воды были разрушены их же руками.

"Чтобы компенсировать отсутствие успеха в захвате и удержании канала, Россия, вероятно, строит водопровод, чтобы уменьшить нехватку воды в Донецке. Однако вряд ли это полностью компенсирует сокращение доступа оккупированных регионов к воде",- отмечают в Минобороны Британии.

В британской разведке назвали очередную острую проблему для жителей Донбасса Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 9 мая сообщалось, что ВСУ в Бахмуте после успешных контратак негде закрепить позиции. Город практически полностью разрушен из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов, которые, к слову, несут колоссальные потери.

8 мая сообщалось, что в Бахмуте бойцы ВСУ метким выстрелом уничтожили пулеметный расчет врага. Огневая позиция противника была уничтожена благодаря слаженным действиям бойцов 8-го полка ССО и украинских артиллеристов.