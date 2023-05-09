США перебросили в Эстонию истребители 5 поколения F-22 для сдерживания агрессии

В странах Балтии разместили ЗРК NASAMS, истребители Typhoon, а теперь и Raptor, чтобы патрулировать воздушное пространство в регионе.

Соединенные Штаты перебросили на эстонскую авиабазу Эмари опрокинули истребители 5 поколения F-22 Raptor. Об этом сообщает командование ВВС США.

Современные истребители F-22 Raptor прибыли в Эстонию из Польши, чтобы противостоять агрессии в регионе Балтийского моря. Всего на эстонской авиабазе будет базироваться 12 самолетов.

В Командовании также отметили, что в Латвии разместили комплекс ПВО NASAMS из состава испанских вооруженных сил. Также натовский контингент разместил истребители Typhoon из Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. Самолеты базируются в Эстонии. Все эти силы вовлечены в патрулирование воздушного пространства над Балтикой.

F-22 – это первый истребитель 5 поколения. Его разработали компании Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics. ВВС США приняли на вооружение новый самолет в 2005 году, а первый его полет был в 1994 году. Самолет очень дорог в эксплуатации. Также известно, что ВВС США уже начали списывать часть F-22.

Напомним, 26 апреля натовские истребители перехватили несколько российских боевых самолетов над Балтийским морем.

Также 26 апреля СМИ опубликовали секретный план Путина по захвату стран Балтии.