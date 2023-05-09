"Имели мощные планы на 9 мая": в ВСУ предупредили о возможной ракетной атаке ВС РФ (видео)

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк предположила, что враг может нанести ракетные удары в течение дня или уже 10 мая. По ее словам, России нужна "победа" к празднику.

Российские захватчики могут осуществить новый ракетный обстрел Украины. Об этом 9 мая в эфире телемарафона предупредила руководительница пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, РФ будет продолжать направлять свои усилия на то, чтобы держать украинцев в напряжении как минимум 9 мая.

"Поэтому нужно избегать скоплений людей, действительно сознательно относиться к опасности, которую они сейчас несут", — подчеркнула Гуменюк.

По данным ОК "Юг", в Черном море сейчас находятся 18 вражеских кораблей, 5 из которых — ракетоносители. Спикер рассказала, что россияне держат наготове по меньшей мере 28 ракет "Калибр". Она подчеркнула, что это высокоточное оружие ВС РФ применяется для поражения конкретных целей и объектов.

"Они имели мощные планы на 9 мая, чтобы отчитаться о своих "победах". Мы знаем об их тяготении к символизму и так далее. Действительно, продемонстрировать технику на парадах они не могут — хотели хотя бы на поле боя, но и здесь испытали поражение. Поэтому будут искать любую другую "победу" при любом другом способе", — сказала Гуменюк.

Спикер сообщила, что под угрозой обстрела могут оказаться различные тыловые регионы, в том числе и сегодня.

"В то же время враг может выдерживать паузу для того, чтобы создать дополнительное нервное напряжение. И, наоборот, в течение дня будет длительное ожидание и, когда ночью или на следующий день все расслабятся, может нанести удар", — отметила руководительница пресс-центра.

Гуменюк призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Комментарий спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк (о возможной ракетной атаке — с 1:10)

Напомним, 9 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия может готовить провокации против своего населения во время парадов. В Вооруженных силах подчеркнули, что Украина сражается на поле боя и соблюдает правила ведения войны.

9 мая силы ПВО сбили 23 из 25 крылатых ракет, запущенных ВС РФ по территории Украины.