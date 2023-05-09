СБУ задержала в Запорожье агентов РФ, готовивших теракты против командования ВСУ (фото, видео)
Участниками агентурной группы ФСБ, как утверждают силовики, оказались бывший военнослужащий и водитель местного чиновника. Оккупанты, благодаря полученной информации, рассматривали вариант физического отстранения украинских командиров.
В Запорожье российские агенты готовили террористические действия против командования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в социальных сетях.
По информации ведомства, контрразведчики украинской спецслужбы смогли нейтрализовать агентурную сеть ФСБ РФ во время многоэтапной спецоперации на территории Запорожья.
Одним из участников группы оказался бывший военный, а еще один — личный водитель местного чиновника.
"Злоумышленники занимались подготовкой терактов против командного состава сил обороны и сотрудников СБУ, которые дислоцируются на территории региона. Для этого российская агентура собирала почасовую информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения украинских защитников. Полученные сведения передавали в ФСБ по закрытому чату в Телеграмме", — говорится в сообщении.
Благодаря координатам от агентов оккупанты хотели нанести удары ракетами по мирным городам. Кроме того, они рассматривали вариант физического уничтожения украинских военных при помощи взрывчатки.
Выполнялась работа за деньги, конечно же. Российские агенты от своих "кураторов" из ФСБ получили по 4 тысячи долларов аванса, однако сотрудники СБУ оказались быстрее и своевременно задержали злоумышленников.
"По данным следствия, руководителем агентурной группы был житель Запорожья, бывший военный. После начала полномасштабного вторжения он обратился к своему брату, проживающему в Санкт-Петербурге, с просьбой "организовать" ему "контакт" с российской спецслужбой. Вскоре в частной переписке на него вышел кадровый сотрудник ФСБ, который поставил ему задание разведывательно-подрывной деятельности против Украины", — продолжили в СБУ.
К работе он также пригласил своего знакомого, который работал водителем у местного высокопоставленного чиновникам. Он записывал начальника на диктофон в машине, после чего использовал эти материалы во вражеских целях.
Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям УКУ. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 8 мая сообщалось, что жительница Бахмута "сдавала" позиции Сил обороны "вагнеровцам". Для этого она использовала мессенджер телеграмм, куда бросала аудиосообщения и карты с метками.