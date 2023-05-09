Небит, но немного подкрашен: как трофейный Т-72Б3 уничтожает врага (видео)

Военные захватили танк во время контрнаступления в Харьковской области. Как оказалось потом, при проверке бортового компьютера, из пушки российские военные успели выстрелить всего 16 выстрелов.

Украинские военные из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко используют трофейный танк Т-72Б3. Его покинули оккупанты, а танкисты ВСУ нашли и начали эксплуатировать. Об этом сообщается в репортаже "АрмияInform".

Российский Т-72Б3 был захвачен во время контрнаступательной операции в Харьковской области. Как говорят украинские танкисты, танк был в полностью исправном состоянии и без царапины от осколков. Поэтому военные сначала переживали, что оккупанты могли заменять танк.

"Это меня настораживало, ведь причин покидать танк у его экипажа не было. Волновался, чтобы россияне не заминировали его, не установили "растяжки" с гранат на люки. Открываешь их, а гранаты взрываются. Но никаких ловушек тоже не было. Мы осмотрели его, проверили техническое состояние, запустили. Доложили командиру батальона, и, как говорится, по коням!" – рассказал командир экипажа Павел.

Российский танк был почти с завода, он был изготовлен в 2018 году. Потому военные провели техобслуживание, немного подкрасили танк и воюют теперь на нем. Бойцы проверили бортовой компьютер и выяснили, что из пушки было произведено всего 16 выстрелов. Военные уже довели этот показатель до 120.

Павел говорит, что основными целями для них являются российские укрепления, блиндажи, живая сила и техника.

"Получил приказ выдвинуться на позицию и уничтожить вражескую БМП, которая не дает дышать нашим ребятам. Мы выехали, все сделали правильно. Наводчик все правильно измерил. С первого выстрела поразили БМП осколочным снарядом. Второй раз для уверенности выстрелили кумулятивным", — сказал Павел.

При этом расстояние, с которым уничтожили БМП, было 4 км. По утверждению танкиста, это нормальная дистанция для их работы. Кроме того, бойцы отмечают, что важнейшим в их работе является экипаж.

Напомним, 8 мая СМИ писали о новой модернизации "мангала" на танке Т-72Б3 с динамической защитой.

25 апреля бойцы ВСУ удачно подбили российский танк Т-72Б3 из дрона. Больше техника никуда не уехала.