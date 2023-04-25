Больше никуда не поехал: дрон ВСУ удачно подбил российский танк Т-72Б3 (видео)

Поврежденная машина оккупантов сохранила возможность стрелять, но уже не смогла сдвинуться с места после попадания кумулятивного снаряда.

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Украинские военные вывели из строя российский танк Т-72Б3 с помощью беспилотника. Видео атаки опубликовала в Facebook организация "Стальные шершни", которая производит боеприпасы и системы сброса для дронов.

Оператор ВСУ, управляя БПЛА из серии DJI Mavic, заметил на передовой российский танк, который вел огонь по украинским позициям. Он сбросил с высоты 40-мм кумулятивный боеприпас весом 270 г и поразил цель. Как отметили "Стальные шершни", таким снарядом сложно пробить танк, однако на этот раз защитники Украины добились успеха.

"Несмотря на то, что танк сделал еще один выстрел, парни говорят, что он уже никуда не поехал и остался стоять", — поделились производители. В комментариях предположили, что кумулятивный снаряд попал в систему охлаждения двигателя, из-за чего он больше не смог сдвинуться с места.

Ранее "Стальные шершни" разработали новый боеприпас для украинских боевых дронов. Бомбу диаметром 63-мм начинили 800 граммами взрывчатки и металлическими шариками для более эффективного поражения живой силы.

Во время испытаний "Стальные шершни" показали новую тактику бомбардировки с помощью дронов. БПЛА сначала зависает над целью, а затем быстро опускается вниз, сбрасывая боеприпас во время пикирования. Таким образом скорость полета снаряда увеличивается, а вместе с ней и точность.

В апреле Десантно-штурмовые войска ВСУ показали, как взорвали российский танк вместе с боекомплектом. Оператору удалось забросить гранату прямо в люк боевой машины оккупанта, застрявшей в окопе.