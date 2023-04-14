"Мастер-класс": дрон ДШВ ВСУ взорвал российский танк вместе с боекомплектом (видео)

Боевая машина застряла в окопе, а граната, разорвавшаяся внутри, окончательно вывела ее из строя.

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Воины из 25 отдельной воздушнодесантной Сечеславской бригады Вооруженных сил Украины смогли уничтожить российский танк с помощью дрона. Командование Воздушно-десантных войск поделилось видеозаписью атаки в Facebook.

Военнослужащие 25-й бригады обнаружили брошенный вражеский танк, застрявший в окопе на поле боя. Вероятно, украинские военнослужащие не имели возможности затрофеить его, поэтому решили окончательно уничтожить. Оператор направил к российской технике ударный дрон и забросил гранату прямо в люк. После взрыва танк загорелся, а вскоре еще раз взорвался, поскольку сдетонировал боекомплект.

"Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и пылает рашистский танк", – прокомментировали в Командовании ДШВ. – "Никто не скроется от наших "глаз"! Мы найдем каждого захватчика, мы уничтожим всю технику, мы вернем мир родной Украине, – говорят наши защитники. Мастер-класс по уничтожению вражеских броневиков в видео от Сечеславцев!".

Судя по видеоролику, еще одну гранату оператор БПЛА забросил в окоп посреди лесопосадки, где россияне сложили свой запас вооружения. В результате взрыва боеприпасы также сдетонировали.

Ранее появилось видео, как дрон ВСУ подбил российский танк Т-72Б3 под Марьинкой, заставив танкистов бежать. Экипаж застрял в горящей машине из-за детонации патронов для пулемета, но затем смог выбраться и пересесть на другую машину, оказавшуюся поблизости.

Недавно стало известно, что в Украине испытывают новый дрон-бомбардировщик для военных. Он может поднимать тяжелые боеприпасы и предназначен для уничтожения как боевой техники, так и живой силы.