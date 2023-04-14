"Майстер-клас": дрон ДШВ ЗСУ підірвав російський танк разом із боєкомплектом (відео)

Бойова машина застрягла в окопі, а граната, що розірвалася всередині, остаточно вивела її з ладу.

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Воїни з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Збройних сил України змогли знищити російський танк за допомогою дрона. Командування Повітряно-десантних військ поділилося відеозаписом атаки у Facebook.

Військовослужбовці 25-ї бригади виявили покинутий ворожий танк, який застряг в окопі на полі бою. Ймовірно, українські військовослужбовці не мали змоги його затрофеїти, тому вирішили остаточно знищити. Оператор направив до російської техніки ударний дрон та закинув гранату прямо в люк. Після вибуху танк спалахнув, а незабаром ще раз вибухнув, оскільки здетонував боєкомплект.

"Можна завжди дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і палає рашистський танк", — прокоментували в Командуванні ДШВ. — "Ніхто не сховається від наших "очей"! Ми знайдемо кожного загарбника, ми знищимо всю техніку, ми повернемо світ рідній Україні, — кажуть наші захисники. Майстер-клас зі знищення ворожих броньовиків у відео від Січеславців!".

Судячи з відео, ще одну гранату оператор БПЛА закинув в окоп посеред лісопосадки, де росіяни склали свій запас озброєння. Внаслідок вибуху боєприпаси також здетонували.

Раніше з'явилося відео, як дрон ЗСУ підбив російський танк Т-72Б3 під Мар'їнкою, змусивши танкістів тікати. Екіпаж застряг у машині, що загорілася, через детонацію патронів для кулемета, але потім зміг вибратися і пересісти на іншу машину, що опинилася поблизу.

Нещодавно стало відомо, що в Україні випробовують новий дрон-бомбардувальник для військових. Він може підіймати важкі боєприпаси та призначений для знищення як бойової техніки, так і живої сили.